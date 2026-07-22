Ρομπέρτο Αγιάλα για το επεισόδιο με τον Ντάνι Άλμο στον τελικό του Μουντιάλ: «Λυπάμαι, αλλά ήταν σπρώξιμο όχι μπουνιά»

Ο βοηθός προπονητής της Αργεντινής, Ρομπέρτο Αγιάλα, συμμετείχε στα επεισόδια μετά το τέλος του τελικού του Μουντιάλ με την Ισπανία και ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, αλλά υποστήριξε ότι γράφτηκαν και ψέματα για όσα συνέβησαν.

Με τη λήξη του τελικού του Μουντιάλ, υπήρξαν τσαμπουκάδες μεταξύ Ισπανών και Αργεντινών, με τον Ρομπέρτο Αγιάλα να κατηγορείται ότι έριξε μπουνιά στον Ντάνι Όλμο, κάτι που διέψευσε ο ίδιος.

Πιο συγκεκριμένα, ο παλιός παίκτης της Βαλένθια, μίλησε σε ισπανικό ραδιόφωνο και ανέφερε τα εξής: «Εννοείται πως λυπάμαι. Λόγω της θέσης μου, δεν μπορώ να επιτρέπω στα συναισθήματά μου ή να δεχτώ ότι αλλάζει η συμπεριφορά μου. Λυπάμαι, αλλά για μένα. Τα υπόλοιπα πράγματα μένουν ως έχουν. Τέλος. Ήταν περισσότερο ένα σπρώξιμο, όχι μπουνιά όπως γράφουν. Ήταν αντίδραση σε κάτι που είπε ο αντίπαλος. Αν πετύχω τον Ντάνι Όλμο, εννοείται πως θα του ζητήσω συγγνώμη από κοντά».