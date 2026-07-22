Ομόνοια – Καϊράτ Αλμάτι 1-0: Προβάδισμα πρόκρισης με 10 παίκτες για την κυπριακή ομάδα στο Champions League

Η Ομόνοια νίκησε με 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, παρότι βρέθηκε να αγωνίζεται με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο.

Έχοντας ανοίξει το σκορ από το 13ο λεπτό με σκόρερ τον Ανδρέου, η Ομόνοια έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 33′ για αποβολή του Νεγκό με απευθείας κόκκινη κάρτα, αλλά κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι, μέχρι τέλους, στο πρώτο ματς των προκριματικών του Champions League.

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Η κυπριακή ομάδα θα ταξιδέψει έτσι πια στην έδρα της αντιπάλου της στο Καζακστάν για να “υπερασπιστεί” το σκορ του πρώτου αγώνα, ώστε να καταφέρει να πάρει το “εισιτήριο” για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Οι συνθέσεις στο Ομόνοια – Καϊράτ

Ομόνοια: Φαμπιάνο, Νεγκό, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κουλιμπαλί, Μάριτς, Ανδρέου (76′ Κούσουλος), Τάνκοβιτς (35′ Σίμιτς), Μοντνόρ (46′ Μαγιαμπέλα), Εβάντρο, Κακουλλής (67′ Νεοφύτου)

Καϊράτ: Αναρμπέκοφ, Μάτα (83′ Τουγιακμπάγεφ), Άφρικο, Μαρτίνοβιτς, Ταπάλοφ (58′ Μπεκμπολάτ), Οκσάνεν, Σαντίμπεκoφ (46′ Εντμίλσον), Γιούκολα (6′ Κούργκιν), Ζορζίνιο, Μρίνσκι, Γκουάλ (83′ Μεντόνσα)