Μουντιάλ 2026: Με Βοζίνια η κορυφαία ενδεκάδα των φιλάθλων

Ο 40χρονος Βοζίνια του Πράσινου Ακρωτηρίου ξεχώρισε στην ψηφοφορία των φιλάθλων για την κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ της Αμερικής, συγκεντρώνοντας το 39,6% των ψήφων.

Μπορεί η FIFA να επέλεξε τον Ουνάι Σιμόν της ανίκητης Ισπανίας, για το βραβείο Golden Glove, αλλά ήταν ο Βοζίνια αυτός που κέρδισε την ψήφο του φίλαθλου κοινού, με τις τρομερές επεμβάσεις του για το Πράσινο Ακρωτήρι, που οδήγησαν την πρωτάρα εθνική του ομάδα, μέχρι τα νοκ άουτ του Μουντιάλ.

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Η υπόλοιπη ενδεκάδα στην ψηφοφορία των φιλάθλων, συμπληρώθηκε με παίκτες των ομάδων που έφθασαν μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, με τους πρωταθλητές Ισπανούς να έχουν τριπλή εκπροσώπηση.

Η κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ

Τερματοφύλακας: Βοζίνια (Πράσινο Ακρωτήριο)

Αμυντικοί: Πέδρο Πόρο (Ισπανία), Λισάντρο Μαρτίνες (Αργεντινή), Νταγιό Ουπαμεκανό (Γαλλία), Μαρκ Κουκουρέγια (Ισπανία)

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Μέσοι: Ρόδρι (Ισπανία), Μάικλ Ολίσε (Γαλλία), Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Αγγλία)

Επιθετικοί: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή), Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία), Κιλιάν Μπαπέ (Γαλλία)