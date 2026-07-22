Marca: «Ο Μάριο Χεζόνια δεν βρίσκει ομάδα στο NBA, Dubai BC και Ολυμπιακός παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις»

Κεντρικό θέμα είναι στην ιστοσελίδα της ισπανικής Marca, ο Μάριο Χεζόνια και το μέλλον του στη Ρεάλ Μαδρίτης, εμπλέκοντας και τον Ολυμπιακό σε μία πιθανή αποχώρηση του Κροάτη φόργουορντ.

Ο Μάριο Χεζόνια εμφανιζόταν να έχει καταβάλλει τη ρήτρα του για να συνεχίσει στο NBA, αλλά η Marca υποστηρίζει ότι δεν έχει βρει ομάδα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και έτσι πρότεινε να μεγαλώσει λίγο το buy out του, για να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης για άλλη ομάδα της Euroleague, όπως ο Ολυμπιακός και η Dubai BC.

Σε κάθε περίπτωση, το μέλλον του Κροάτη φόργουορντ φαίνεται ότι είναι στον… αέρα, με το ισπανικό ρεπορτάζ να αναφέρει τα εξής: «Ομάδες με μεγάλο μπάτζετ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, όπως η Dubai BC και ο Ολυμπιακός, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και θα τον αποκτούσαν χωρίς δεύτερη σκέψη».