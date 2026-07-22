Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι 17ος στη λίστα του Bleacher Report με τους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του NBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ήδη ένας από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών στο NBA και δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα και με τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία του πρωταθλήματος.
Έχοντας αναδειχθεί και μία φορά “καλύτερος αμυντικός της χρονιάς” στο NBA, o Γιάννης Αντετοκούνμπο θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες και στο πίσω μέρος του παρκέ, με το Bleacher Report να τον τοποθετεί στη 17η θέση της λίστας με τους καλύτερους όλων των εποχών.
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Το γνωστό αθλητικό δίκτυο, αιτιολογεί μάλιστα την επιλογή του, αποθεώνοντας τον “Greek Freak” για τις ικανότητές του, με το εξής κείμενο: «Μιλώντας για αθλητικά θαύματα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εισήλθε στο NBA ως ένας small forward ύψους 2,06 μ., υπερβολικά αδύνατος και σωματικά μη ολοκληρωμένος. Μέχρι την τέταρτη σεζόν του, είχε ήδη ψηλώσει, είχε βάλει αρκετή μυϊκή μάζα και είχε αρχίσει να συμπεριλαμβάνεται στις κορυφαίες αμυντικές πεντάδες (All-Defensive teams). Στην έκτη του χρονιά, αναδείχθηκε MVP. Και στην έβδομη, μπήκε στο κλειστό κλαμπ των Τζόρνταν και Ολάζουον, ως οι μοναδικοί παίκτες στην ιστορία του πρωταθλήματος που κατέκτησαν τους τίτλους του MVP και του Αμυντικού της Χρονιάς (Defensive Player of the Year) την ίδια σεζόν.
Τα τελευταία χρόνια, ο χρόνος και οι τραυματισμοί έχουν περιορίσει ελαφρώς την αμυντική του αποτελεσματικότητα, ωστόσο στο απόγειο της απόδοσής του, ο Γιάννης μπορούσε να κυριαρχήσει απέναντι στους αντιπάλους τόσο κοντά στο καλάθι όσο και στην περιφέρεια. Ελάχιστοι παίκτες στην ιστορία έχουν συνδυάσει αμυντικές ικανότητες που αρμόζουν τόσο σε παίκτες της περιφέρειας όσο και σε ψηλούς, στον βαθμό που το έκανε εκείνος».
Η λίστα με τους κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών
- Μπιλ Ράσελ
- Τιμ Ντάνκαν
- Κέβιν Γκαρνέτ
- Χακίμ Ολάζουον
- Μπεν Γουάλας
- Ντικέμπε Μουτόμπο
- Ντένις Ρόντμαν
- Σκότι Πίπεν
- Ρούντι Γκομπέρ
- Ντρέιμοντ Γκριν
- Ντέιβιντ Ρόμπινσον
- Καγουάι Λέοναρντ
- Ντουάιτ Χάουαρντ
- Γκάρι Πέιτον
- Μάικλ Τζόρνταν
- Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ
- Γιάννης Αντετοκούνμπο
- Γουίλτ Τσάμπερλεϊν
- Άντονι Ντέιβις
- Αλόνζο Μόρνινγκ
- Μέτα Σάντιφορντ-Αρτέστ
- ΛεΜπρόν Τζέιμς
- Τόνι Άλεν
- Μπρους Μπόουεν
- Μπόμπι Τζόουνς
- Σίντνεϊ Μόνκριφ
- Τζο Ντουμάρς
- Ρόμπερτ Χόρι
- Μορίς Τσικς
- Τζέιμς Χόλιντεϊ
- Ρον Αρτέστ
- Μάικλ Κούπερ
- Νέιτ ΜακΜίλαν
- Τζέι Τζέι Ρέντικ
- Ντέιβ ΝτεΜπουσέρ
- Βίκτορ Γουεμπανιάμα
- Άρβιντας Σαμπόνις
- Κλιφ Ρόμπινσον
- Τζο Τζόνσον
- Τζοάκιμ Νοά
- Άντρε Ρόμπερσον
- Ράσελ Γουέστμπρουκ
- Τάισον Τσάντλερ
- Σον Μάριον
- Μαρκ Γκασόλ
- Τζέρι Σλόαν
- Μπεν Τέιλορ
- Τζέιμς Γουόρθι
- Γουόλτ Φρέιζερ
- Τζέρι Σλόαν
- Μορίς Τσικς
- Τέισον Πρινς
- Νορμ Βαν Λίερ
- Μάρκους Σμαρτ
- Ντέιβ ΝτεΜπουσέρ
- Μπιλ Γουόλτον
- Τζον Στόκτον
- Σέιν Μπατιέ
- Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ
- Κέβιν ΜακΧέιλ
- Μανούτ Μπολ
- Ραζόν Ρόντο
- Χόρας Γκραντ
- Σερζ Ιμπάκα
- Τσαρλς Όκλεϊ
- Μούκι Μπλέιλοκ
- Ντουέιν Γουέιντ
- Τζέρι Γουέστ
- Μπακ Γουίλιαμς
- Λάρι Μπερντ
- Σακίλ Ο’Νιλ
- Πολ Τζορτζ
- Ρασίντ Γουάλας
- Νταγκ Κρίστι
- Άλεξ Καρούζο
- Μπρουκ Λόπεζ
- Άρτις Γκίλμορ
- Έβαν Μόμπλεϊ
- Νέιτ ΜακΜίλαν
- Μαρκ Ίτον
- Μάρκους Σμαρτ
- Ρόμπερτ Κόβινγκτον
- Τζο Ντουμάρς
- Άλβιν Ρόμπερτσον
- Σέιν Μπατιέ
- Κλέι Τόμπσον
- Τζρου Χόλιντεϊ
- Ντρέιμοντ Γκριν
- Ντέιβιντ Γουέστ
- Νταν Ματζερλ
- Έντι Τζόουνς
- Μόου Τσικς
- Άντονι Μέισον
- Μπράιαν Γκραντ
- Τσαρλς Όκλεϊ
- Τζον Στόκτον
- Γουόλτ Φρέιζερ
- Γουέιντ Μπάλντγουιν
- Ντον Μπιουζ