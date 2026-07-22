Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι 17ος στη λίστα του Bleacher Report με τους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του NBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ήδη ένας από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών στο NBA και δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα και με τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Έχοντας αναδειχθεί και μία φορά “καλύτερος αμυντικός της χρονιάς” στο NBA, o Γιάννης Αντετοκούνμπο θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες και στο πίσω μέρος του παρκέ, με το Bleacher Report να τον τοποθετεί στη 17η θέση της λίστας με τους καλύτερους όλων των εποχών.

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Το γνωστό αθλητικό δίκτυο, αιτιολογεί μάλιστα την επιλογή του, αποθεώνοντας τον “Greek Freak” για τις ικανότητές του, με το εξής κείμενο: «Μιλώντας για αθλητικά θαύματα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εισήλθε στο NBA ως ένας small forward ύψους 2,06 μ., υπερβολικά αδύνατος και σωματικά μη ολοκληρωμένος. Μέχρι την τέταρτη σεζόν του, είχε ήδη ψηλώσει, είχε βάλει αρκετή μυϊκή μάζα και είχε αρχίσει να συμπεριλαμβάνεται στις κορυφαίες αμυντικές πεντάδες (All-Defensive teams). Στην έκτη του χρονιά, αναδείχθηκε MVP. Και στην έβδομη, μπήκε στο κλειστό κλαμπ των Τζόρνταν και Ολάζουον, ως οι μοναδικοί παίκτες στην ιστορία του πρωταθλήματος που κατέκτησαν τους τίτλους του MVP και του Αμυντικού της Χρονιάς (Defensive Player of the Year) την ίδια σεζόν.

Τα τελευταία χρόνια, ο χρόνος και οι τραυματισμοί έχουν περιορίσει ελαφρώς την αμυντική του αποτελεσματικότητα, ωστόσο στο απόγειο της απόδοσής του, ο Γιάννης μπορούσε να κυριαρχήσει απέναντι στους αντιπάλους τόσο κοντά στο καλάθι όσο και στην περιφέρεια. Ελάχιστοι παίκτες στην ιστορία έχουν συνδυάσει αμυντικές ικανότητες που αρμόζουν τόσο σε παίκτες της περιφέρειας όσο και σε ψηλούς, στον βαθμό που το έκανε εκείνος».

Η λίστα με τους κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών