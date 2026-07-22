Γαλλία και Γερμανία θέλουν να συνδιοργανώσουν το Μουντιάλ 2038

Η αύξηση των ομάδων στην τελική φάση των Μουντιάλ, αναγκάζει πλέον τις χώρες που θέλουν να το διοργανώσουν σε συνεργασίες και η Γαλλία με τη Γερμανία εμφανίζονται να εξετάζουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο για το 2038.

Σύμφωνα με τη γαλλική Parisien, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους στη FIFA για τη συνδιοργάνωση του Μουντιάλ 2038, το οποίο και αναμένεται να περιλαμβάνει 64 εθνικές ομάδες.

Το επόμενο Μουντιάλ το 2030 θα γίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, ενώ θα ακολουθήσει η διοργάνωση στη Σαουδική Αραβία το 2034, με τις δύο ευρωπαϊκές χώρες να θέλουν να “κλειδώσουν” από τώρα το επόμενο, του 2038.