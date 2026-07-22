Ο Ηρακλής «τελείωσε» τους Μπασινά και Αμανατίδη μετά από μόλις δύο μήνες

Ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης δεν θα συνεχίσουν στον Ηρακλής, αφού η διοίκηση του “γηραιού” δεν ήταν ικανοποιημένη από το μετεγγραφικό σχεδιασμό της ομάδας.

Ο Ηρακλής θα επιστρέψει τη νέα σεζόν στη Super League και στελέχωσε την ομάδα με τους Άγγελο Μπασινά και Γιάννη Αμανατίδη στις θέσεις των αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα, αλλά η εξέλιξη δεν ήταν η αναμενόμενη.

Πριν συμπληρωθούν ουσιαστικά δύο μήνες από τις σχετικές ανακοινώσεις, οι δύο παλαίμαχοι διεθνείς ποδοσφαιριστές αποτελούν παρελθόν από την ομάδα, αφού ο ιδιοκτήτης της, Παναγιώτης Μονομβασιώτης, δεν συμφωνούσε με τον τρόπο που κινήθηκαν στην αγορά, για την ενίσχυση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν στη Super League.