Αθλητικά

Ο Ηρακλής «τελείωσε» τους Μπασινά και Αμανατίδη μετά από μόλις δύο μήνες

Ούτε μία μετεγγραφική περίοδο δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν οι δύο παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές
Ο Μπασινάς
Ο Μπασινάς σε αγώνα της Κηφισιάς (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης δεν θα συνεχίσουν στον Ηρακλής, αφού η διοίκηση του “γηραιού” δεν ήταν ικανοποιημένη από το μετεγγραφικό σχεδιασμό της ομάδας.

Ο Ηρακλής θα επιστρέψει τη νέα σεζόν στη Super League και στελέχωσε την ομάδα με τους Άγγελο Μπασινά και Γιάννη Αμανατίδη στις θέσεις των αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα, αλλά η εξέλιξη δεν ήταν η αναμενόμενη.

Πριν συμπληρωθούν ουσιαστικά δύο μήνες από τις σχετικές ανακοινώσεις, οι δύο παλαίμαχοι διεθνείς ποδοσφαιριστές αποτελούν παρελθόν από την ομάδα, αφού ο ιδιοκτήτης της, Παναγιώτης Μονομβασιώτης, δεν συμφωνούσε με τον τρόπο που κινήθηκαν στην αγορά, για την ενίσχυση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν στη Super League.

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Αθλητικά
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