Conference League: Ο Μάριους Κράιγκερ Λιντ της Ρούναβικ παίζει χωρίς χέρι, σκόραρε και έγινε παράδειγμα προς μίμηση

Η Ρούναβικ από τα Νησιά Φερόε δίνει τη μάχη της για να βρεθεί στη League Phase του Conference League, όμως η ιστορία του Μάριους Κράιγκερ Λιντ που γεννήθηκε και αγωνίζεται χωρίς χέρι έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω της.

Ο Λιντ μπορεί να γεννήθηκε χωρίς το μεγαλύτερο μέρος του δεξιού του χεριού, αρνήθηκε όμως αυτό να τον κρατήσει πίσω. Στα 27 του χρόνια αγωνίζεται με την ομάδα από τα Νησιά Φερόε στα προκριματικά του Conference League και μάλιστα έχει σκοράρει και ένα τέρμα στη διαδικασία ενάντια στην Κόπερ.

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Μεγάλωσε στη Δανία έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, η οποία του έδωσε το θάρρος να κυνηγήσει κάθε στόχο που επιθυμεί στη ζωή του. Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο είναι τόσο μεγάλη που τον κάνει να ξεπερνά τα μεγαλύτερα εμπόδια, που για άλλους ανθρώπους φαίνονται αδιαπέραστα.

Ξεκίνησε στις ακαδημίες της Βεστσγιέλαν, όπου έκανε τη διαφορά με την εκρηκτικότητά του, αλλά και για τις τεχνικές του αρετές. Οι αμφιβολίες ήταν πολλές και από πολλούς, όμως δεν τα παράτησε. Συνεργάστηκε με τους κατάλληλους ανθρώπους για να καταφέρει να αγωνίζεται και στις διοργανώσεις της UEFA.

Η ζωή τον έφερε στα Νησιά Φερόε, όπου βρήκε το… λιμάνι του. Μετά τη θητεία του σε Αργκίρ και Τόρσχαβν, μετακόμισε στη Ρούναβικ, με την οποία έγραψε ιστορία.

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Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του δεν μπορεί να είναι άλλη από το γκολ που πέτυχε στην ανατροπή-πρόκριση της ομάδας του κόντρα στην Κόπερ. Με αυτό το τέρμα έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που σκοράρει έχοντας γεννηθεί χωρίς το ένα χέρι. Ο πρώτος ήταν ο Τζίμι Χάστι, με το συγκεκριμένο γκολ να έχει μπει πάνω από 60 χρόνια πριν .

«Ναι, γεννήθηκα χωρίς δεξί αντιβράχιο. Αυτό είναι απλώς γεγονός. Αλλά ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου ανάπηρο. Η σωματική μου διαφορά με παρακίνησε να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά: τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ποτέ δεν πίστευα ότι είμαι χειρότερος από ποδοσφαιριστές με δύο χέρια λόγω της διαφορετικότητάς μου.

Είμαι χειρότερος από πολλούς μόνο και μόνο επειδή δεν είμαι τόσο τεχνικός ή τόσο γρήγορος. Αυτό δεν εξαρτάται από το χέρι. Έτσι το βλέπω εγώ», έχει αναφέρει στο παρελθόν για να δώσει το παράδειγμα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Η Ρούναβικ ηττήθηκε 2-0 από τη Λουγκάνο στο πρώτο ματς του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League και δύσκολα θα καταφέρει να συνεχίσει στη διοργάνωση.