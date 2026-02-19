Conference League: Οι «μάχες» για τα πλέι οφ που θα αναδείξουν και τον επόμενο αντίπαλο της ΑΕΚ

Η ώρα για τα πλέι οφ του Conference League έφθασε, με 16 ομάδες να μπαίνουν στο… ρινγκ για τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των νοκ άουτ, διεκδικώντας το προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά, όπου βρίσκεται ήδη η ΑΕΚ.

Έχοντας καταφέρει να προκριθεί απευθείας στην 8άδα του Conference League, η ΑΕΚ περιμένει πλέον να μάθει τον επόμενο αντίπαλό της, ο οποίος και θα προκύψει από τους αγώνες Ντρίτα – Τσέλιε και Νόα – Αλκμάαρ.

Το πρόγραμμα των πλέι οφ της διοργάνωσης περιλαμβάνει όμως και 6 ακόμη σπουδαίες αναμετρήσεις, με τέσσερις από τις ομάδες των νοκ άουτ (Φιορεντίνα, Γιαγκελόνια, Τσέλιε και Ομόνοια) να έχουν βρεθεί σε αντίστοιχη θέση και την περασμένη σεζόν.

Το πρόγραμμα στα πλέι οφ του Conference League

19:45 Κουόπιο (Φινλανδία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία)

19:45 Νόα (Αρμενία)-Άλκμααρ (Ολλανδία)

19:45 Ζρίνσκι (Βοσνία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)

19:45 Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία)-Λοζάνη (Ελβετία)

22:00 Γιαγκελόνια (Πολωνία)-Φιορεντίνα (Ιταλία)

22:00 Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)-Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)

22:00 Ντρίτα (Κόσοβο)-Τσέλιε (Σλοβενία)

22:00 Ομόνοια (Κύπρος)-Ριέκα (Κροατία)