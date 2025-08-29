Conference League: Το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των ομάδων στη League Phase

Το Conference League βρίσκεται πλέον κι επίσημα στην περίοδο της League Phase, με την κλήρωση της UEFA να βγάζει το πρόγραμμα για όλες τις ομάδες της διοργάνωσης.

Συνολικά 36 ομάδες θα αγωνιστούν στη League Phase της σεζόν 2025-26 στο Conference League, διεκδικώντας την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, μέσα από μία κοινή βαθμολογία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από ελληνική πλευράς, η ΑΕΚ θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη League Phase του Conference League, με αντιπάλους κατά σειρά, τις Σάμροκ Ρόβερς, Φιορεντίνα, Αμπερντίν, Τσέλιε, Κραϊόβα, Σάμσουνσπορ.

Το πρόγραμμα όλων των ομάδων στο Europa League

(*Ο πρώτος αντίπαλος είναι εντός έδρας και στη συνέχεια εναλλάξ)

Φιορεντίνα: Ντινάμο Κιέβου, Ραπίντ, ΑΕΚ, Μάιντς, Όλομουτς, Λωζάνη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλκμααρ: Σλόβαν Μπρατισλάβας, Κρίσταλ Πάλας, Γιαγκελόνια, Ντρίτα, Σελμπουρν, ΑΕΚ Λάρνακας

Σαχτάρ: Λέγκια Βαρσοβίας, Σάμροκ Ρόβερς, Ριέκα, Αμπερντίν, Μπρέινταμπλικ, Χάμρουν Σπάρτανς

Σλόβαν Μπρατισλάβας: Ράγι Βαγιεκάνο, Άλκμααρ, Στρασβούργο, KuPS, Χάκεν, Σκεντίγια

Ραπίντ: Φιορεντίνα, Λεχ Πόζναν, Ομόνοια, Ζρίνσκι, Κραϊόβα, Ράκοβ

Λέγκια Βαρσοβίας: Σπάρτα Πράγας, Σαχτάρ, Λίνκολντ Ρεμτ Ιμπς, Τσέλιε, Σάμσουνσπορ, Νόα

Σπάρτα Πράγας: Σάμροκ Ρόβερς, Λέγκια Βαρσοβίας, Αμπερντίν, Ριέκα, Ράκοβ, ΚραΪόβα

Ντινάμο Κιέβου: Κρίσταλ Πάλας, Φιορεντίνα, Ζρίνσκι, Ομόνοια, Νόα, Σάμσουνσπορ

Κρίσταλ Πάλας: Άλκμααρ, Ντινάμο Κιέβου, KuPS, Στρασβούργο, ΑΕΚ Λάρνακας, Σέλμπουρν

Λεχ Πόζναν: Ραπίντ, Ράγιο Βαγιεκάνο, Μάιντς, Λίνκολντ Ρεντ Ιμπς, Λωζάνη, Όλομουτς

Ράγιο Βαγιεκάνο: Λεχ Πόζναν, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Ντρίτα, Γιαγκελόνια, Σκεντίγια, Χάκεν

Σάμροκ Ρόβερς: Σαχτάρ, Σπάρτα Πράγας, Τσέλιε, ΑΕΚ, Χάμρουν Σπάρτανς, Μπρένταμπλικ

Ομόνοια: Ντινάμο Κιέβου, Ραπίντ, Μάιντς, Ντρίτα, Ράκοβ, Λωζάνη

Μάιντς: Φιορεντίνα, Λεχ Πόζναν, Ζρίνσκι, Ομόνοια, Σάμσουνσπορ, Κραϊόβα

Στρασβούργο: Κρίσταλ Πάλας, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Γιαγκελόνια, Αμπερντίν, Μπρέινταμπλικ, Χάκεν

Γιαγκελόνια: Ράγιο Βαγιεκάνο, Άλκμααρ, KuPS, Στρασβούργο, Χάμρουν Σπάρτανς, Σκεντίγια

Τσέλιε: Λέγκια Βαρσοβίας, Σάμορκ Ρόβερς, ΑΕΚ, Ριέκα, Σέλμπουρν, Όλομουτς

Ριέκα: Σπάρτα Πράγας, Σαχτάρ, Τσέλιε, Λίνκολντ Ρεντ Ιμπς, ΑΕΚ Λάρνακας, Νόα

Ζρίνσκι: Ραπίντ, Ντινάμο Κιέβου, Λίνκολντ Ρεντ Ιμπς, Μάιντς, Χάκεν, Ράκοβ

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς: Λεχ Πόζναν, Λέγκια Βαρσοβίας, Ριέκα, Ζρίνσκι, Όλομουτς, Χάμρουν Σπάρτανς

KuPS: Σλόβαν Μπρατισλάβας, Κρίσταλ Πάλας, Ντρίτα, Γιαγκελόνια, Λζωζάνη, Μπρέινταμπλικ

ΑΕΚ: Σάμροκ Ρόβερς, Φιορεντίνα, Αμπερντίν, Τσέλιε, Κραϊόβα, Σάμσουνσπορ

Αμπερντίν: Σαχτάρ, Σπάρτα Πράγας, Στρασβούργο, ΑΕΚ, Νόα, ΑΕΚ Λάρνακας

Ντρίτα: Άλκμααρ, Ράγιο Βαγιεκάνο, Ομόνοια, KuPS, Σκεντίγια, Σέλμπουρν

Μπρέινταμπλικ: Σάμροκ Ρόβερς: Σαχτάρ, KuPS, Στρασβούργο, Σάμσπουνσπορ, Λωζάνη

Όλομουτς: Λεχ Πόζναν, Φιορεντίνα, Τσέλιε, Λίνκλοντ Ρεντ Ιμπς, Ράκοβ, Νόα

Σάμσουνσπορ: Ντινάμο Κιέβου, Λέγκια Βαρσοβίας, ΑΕΚ, Μάιντς, Χάμρουν Σπάρτανς, Μπρέινταμπλικ

Ράκοβ: Ραπίντ, Σπάρτα Πράγας, Ζρίνσκι, Ομόνοια, Κραϊόβα, Όλομουτς

ΑΕΚ Λάρνακας: Άλκμααρ, Κρίσταλ Πάλας, Αμπερντίν, Ριέκα, Σκεντίγια, Χάκεν

Σκεντίγια: Σλόβαν Μπρατισλάβας, Ράγιο Βαγιεκάνο, Γιαγκελόνια, Ντρίτα, Σέλμπουρν, ΑΕΚ Λάρνακας

Χάκεν: Ράγιο Βαγιεκάνο, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Στρασβούργο, Ζρίνσκι, ΑΕΚ Λάρνακας, Σέλμπουρν

Λωζάνη: Φιορεντίνα, Λεχ Πόζναν, Ομόνοια, KuPS, Μπρέινταμπλικ, Χάμρουν Σπάρτανς

Κραϊόβα: Σπάρτα Πράγας, Ραπίντ Βιέννης, Μάιντς, ΑΕΚ, Νόα, Ράκοβ

Χάμρουν Σπάρτανς: Σαχτάρ, Σάμροκ Ρόβερς, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, Γιαγκελόνια, Λωζάνη, Σάμσουνσπορ

Νόα: Λέγκια, Ντινάμο Κιέβου, Ριέκα, Αμπερντίν, Σίγκμα, Κραϊόβα

Σέλμπουρν: Κρίσταλ Πάλας, Άλκμααρ, Ντρίτα, Τσέλιε, Χάκεν, Σκεντίγια