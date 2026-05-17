Daily Mail: «Τελειώνει» ο Πεπ Γκουαρντιόλα από τη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι και η απόφασή του είναι οριστική σύμφωνα με νέο βρετανικό ρεπορτάζ για το μέλλον του Καταλανού τεχνικού.

Με τη Μάντσεστερ Σίτι να βρίσκεται κοντά στην απώλεια του πρωταθλήματος στην Premier League και παρά την κατάκτηση δύο τίτλων τη φετινή σεζόν, ο Πεπ Γκουαρντιόλα θεωρεί ότι ο κύκλος του στην ομάδα έχει κλείσει, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται τελειωμένος από την ομάδα, μετά από 10 ολόκληρα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ της Daily Mail αναφέρει: «Η απάντηση από όσους βρίσκονται μέσα στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου και είναι μαζί του (σ.σ. με τον Γκουαρντιόλα) καθημερινά, είναι πως ναι, οδεύει προς το τέλος της διαδρομής του. Έχει πάρει αυτή την απόφαση εδώ και μερικές εβδομάδες. Υποστηρίζουν ότι οι φήμες και τα ψιθυρίσματα στα επίσημα του Έτιχαντ, σύμφωνα με τα οποία ο Γκουαρδιόλα ετοιμάζει μια ανατροπή της απόφασής του, δεν έχουν βάση, τουλάχιστον απ’ όσο γνωρίζουν οι ίδιοι.

Θεωρούν πως είναι θέμα ημερών να υπάρξει η επίσημη ανακοίνωση για τη μεγαλύτερη αλλαγή στον σύλλογο από την άφιξη του Καταλανού πριν από μια δεκαετία, με σημαντικές αλλαγές και στο τεχνικό επιτελείο, όπως ο Λορέντσο Μπουεναβεντούρα και ο προπονητής τερματοφυλάκων, Τσάμπι Μανθισιδόρ που αποχωρούν».