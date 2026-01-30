Δάκρυσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά την πρόκρισή του στον τελικό του Australian Open: «Είπα στον Αλκαράθ ότι είμαι γέρος και πρέπει να πάω νωρίς για ύπνο»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε μετά από μία “μονομαχία” 4 ωρών τον Γιανίκ Σίνερ και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, μετά την πρόκρισή του στον τελικό του Australian Open.

Μετά από 5 σερί ήττες από τον Γιανίκ Σίνερ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρήκε τον τρόπο να “λυγίσει” τον τροπαιούχο του Australian Open και πλέον θα διεκδικήσει το 25ο Γκραν Σλαμ του κόντρα στον Κάρλος Αλκαράθ.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις είχε έτσι… ανάμεικτα συναισθήματα στο φινάλε της αναμέτρησης, αφού πέρασε από τα κλάματα της συγκίνησης, στην πλάκα και τα γέλια, υποστηρίζοντας ότι είπε στον Αλκαράθ πως εξαιτίας του θα χάσει το πρόγραμμα του ύπνου του.

4 hours and 9 minutes, what a match!



Novak Djokovic will face Carlos Alcaraz in the final! pic.twitter.com/wYCiXxYawy — TNT Sports (@tntsports) January 30, 2026

Οι δηλώσεις του Τζόκοβιτς

“Από πού να ξεκινήσω; Είναι σαν όνειρο, να παίζεις πάνω από τέσσερις ώρες, σχεδόν στις 2 το πρωί. Θυμάμαι όταν έπαιξα με τον Ναδάλ στους ημιτελικούς, το επίπεδο έντασης και η ποιότητα του τένις ήταν εξαιρετικά υψηλά. Ήξερα ότι ήταν ο μόνος τρόπος για να έχω μια ευκαιρία να κερδίσω σήμερα. Ο Σίνερ κέρδισε τους τελευταίους πέντε αγώνες εναντίον μου, με είχε καταλάβει, οπότε έπρεπε να αλλάξω στρατηγική απόψε.

Του είπα στο φιλέ, “ευχαριστώ που μου επέτρεψες τουλάχιστον μία (νίκη) τα τελευταία δύο χρόνια”. Είναι απίστευτος παίκτης, με ώθησε στα όριά μου, οπότε του αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα για την απόδοσή του.

Δεν έκανα λάθος πέρυσι (όταν είπα ότι ο Σίνερ και ο Αλκαράθ έπαιζαν σε διαφορετικό επίπεδο). Είπα ότι θα ήταν δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο! Και να’ μαστε. Απλά έπρεπε να βρω αυτό το επίπεδο“.

Για την νίκη επί του Σίνερ μετά από 5 ήττες: «Μου είχε κερδίσει τα τελευταία πέντε ματς, είχε τον αριθμό του κινητού μου, οπότε έπρεπε να αλλάξω τον αριθμό μου απόψε.»

Για την καθυστέρηση του αγώνα λόγω Αλκαράθ: «Μου ζήτησε συγγνώμη όταν τελείωσε ο αγώνας του, αλλά του είπα ότι είμαι γέρος και θα έπρεπε να πάω για ύπνο».