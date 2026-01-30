Τζόκοβιτς – Σίνερ 3-2: Κυρίαρχος στην τιτανομαχία ο Σέρβος και στόχος πλέον η κατάκτηση του Australian Open

Μετά τον συγκλονιστικό και μαραθώνιο ημιτελικό ανάμεσα σε Νόβακ Τζόκοβιτς και Γιανίκ Σίνερ ο Σέρβος κατάφερε να αποκλείσει τον κάτοχο του κυπέλλου και να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Australian Open όπου θα συναντήσει τον φορμαρισμένο Κάρλος Αλκαράθ.

Μετά από έναν εξαιρετικό αγώνα ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε με 3-2 σετ με (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) τον Ιταλό αντίπαλό του Γιάνικ Σίνερ και έκλεισε μία θέση στον τελικό του Australian Open, θέλοντας πλέον μία νίκη για το 25ο Grand Slam της καριέρας του.

Ο αγώνας διήρκησε 4 ώρες και 9 λεπτά με τον Σέρβο να βγαίνει νικητής και περνάει στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει το φαβορί, Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος είχε νικήσει νωρίτερα τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 3-2 σετ.

Η έναρξη τoυ αγώνα βρήκε σε καλύτερη κατάσταση τον Γιανίκ Σίνερ με τον Νο.2 του κόσμου να παίρνει το προβάδισμα με 6-3. Στο δεύτερο σετ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε ξεκάθαρο πως έψαχνε την απάντηση στο προβάδισμα του Γιανίκ Σίνερ και με γρήγορο break (3-1), ο Σέρβος πήρε σαφή απόσταση από τον Ιταλό. Ο Νόλε ήταν πολύ σταθερός στο υπόλοιπο του σετ και διατήρησε το πλεονέκτημά του για να ισοφαρίσει στα σετ με 6-3.

Από εκεί και πέρα η συνέχεια ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική με τους τενίστες να… διψάνε για την νίκη. Ο πρώτος που βρήκε ευκαιρία για να… σπάσει το σερβίς του αντιπάλου του στο τρίτο σετ ήταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Βέβαια, ο Γιανίκ Σίνερ είχε την απάντηση και διατήρησε το προβάδισμα που είχε μιας και σέρβιρε πρώτος στο σετ. Στο 10ο game, ο 23χρονος εκμεταλλεύτηκε το διπλό set point που του παρουσιάστηκε για να πάρει εκ νέου κεφάλι στο σκορ του ημιτελικού με 6-4.

Στο 4ο σετ με το… καλησπέρα ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε break στον Γιανίκ Σίνερ (1-0). Από τη μεριά του, ο Σίνερ προσπάθησε να πάρει πίσω το break, αλλά είδε και τις δύο ευκαιρίες του να σβήνονται. Στο 10ο game ο Σέρβος κατάφερε να στείλει το παιχνίδι στο 5ο σετ.

Παρόμοια με του 4ου ήταν η έκβαση του 5ου σετ. O Νόβακ Τζόκοβιτς όταν βρήκε ευκαιρία να σπάσει το σερβίς του Γιανίκ Σίνερ το έκανε (4-3). Πριν αυτό, όμως, ο Σέρβος κλήθηκε ν’ αντιμετωπίσει πέντε break points του Ιταλού. Μάλιστα, μετά το break βρέθηκε πίσω με 0-40 στο service game, το οποίο κατάφερε επίσης να πάρει για να φτάσει ένα game μακριά από τη νίκη (5-3).

Ο Σέρβος τενίστας στο 10ο game σέρβιρε, έκλεισε το σετ (6-4) και πανηγύρισε μία τεράστια πρόκριση στον τελικό του Australian Open, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Κάρλος Αλκαράθ και θα διεκδικήσει το 25ο Grand Slam της καριέρας του.