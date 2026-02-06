Δάσκαλος στην Κένυα μαθαίνει στα παιδιά τον ύμνο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η αγάπη του δασκάλου από την Κένυα, Έλι Μτέσι, για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να κρυφτεί, καθώς έχει μάθει τα παιδιά να τον καλωσορίζουν με τον ύμνο της αγαπημένης του ομάδας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ανοδική πορεία την τελευταία περίοδο και μέχρι και στην Κένυα έχει φανατικούς οπαδούς. Ο δάσκαλος έγινε viral στο TikTok λόγω της αγάπης του για την ομάδα.

Ο Έλι Μτέσι με ιδιαίτερη παραστατικότητα χορεύει και πανηγυρίζει α λα Ματέους Κούνια, όσο οι μαθητές τους τραγουδούν «Glory, glory Man United».

Το βίντεο απαθανατίζει ξεκάθαρα την αγάπη για το ποδόσφαιρο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, ακόμα και για ομάδες που απέχουν πολλά χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας του καθενός.