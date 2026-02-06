Αθλητικά

Δάσκαλος στην Κένυα μαθαίνει στα παιδιά τον ύμνο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Με φανέλα των «κόκκινων διαβόλων» στην τάξη ο Κενυάτης εκπαιδετικός
Ο δάσκαλος - οπαδός
Ο δάσκαλος - οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Κένυα

Η αγάπη του δασκάλου από την Κένυα, Έλι Μτέσι, για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να κρυφτεί, καθώς έχει μάθει τα παιδιά να τον καλωσορίζουν με τον ύμνο της αγαπημένης του ομάδας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ανοδική πορεία την τελευταία περίοδο και μέχρι και στην Κένυα έχει φανατικούς οπαδούς. Ο δάσκαλος έγινε viral στο TikTok λόγω της αγάπης του για την ομάδα.

Ο Έλι Μτέσι με ιδιαίτερη παραστατικότητα χορεύει και πανηγυρίζει α λα Ματέους Κούνια, όσο οι μαθητές τους τραγουδούν «Glory, glory Man United».

@elly_mtesi Tuwafunze mapema..#GGMU #schoolvibes #ManuDamu #Bestclass #mtesivibes @Eudias @brosilas ♬ original sound – Elly_Mtesi

Το βίντεο απαθανατίζει ξεκάθαρα την αγάπη για το ποδόσφαιρο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, ακόμα και για ομάδες που απέχουν πολλά χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας του καθενός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
166
162
127
119
113
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo