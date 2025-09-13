Davis Cup: Ήττα για τον Στέφανο Σακελλαρίδη και 1-0 για τη Βραζιλία κόντρα στην Ελλάδα

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης το… πάλεψε κόντρα στον Ζοάο Φονσέκα, αλλά δεν απέφυγε την ήττα με 2-0 σετ (7-5, 6-3) από τον σπουδαίο αντίπαλό του, με αποτέλεσμα η Βραζιλία να προηγηθεί με 1-0 της Ελλάδας στη “μάχη” του Davis Cup.

Από το No286 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Στέφανος Σακελλαρίδης είχε εξ αρχής πολύ δύσκολο κόντρα στον ταλαντούχο Ζοάο Φονσέκα (Νο42 στον κόσμο) και η ποιότητα του Βραζιλιάνου αποδείχθηκε αρκετή για να του χαρίσει τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι της Βραζιλίας με την Ελλάδα στο Davis Cup που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ.

Η “μονομαχία” θα έχει όμως και συνέχεια, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να μπαίνει στο κορτ για την Ελλάδα, ψάχνοντας πλέον την ισοφάριση στη σειρά, αντιμετωπίζοντας τον Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ στο δεύτερο παιχνίδι με τη Βραζιλία.