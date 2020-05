Απίστευτη ατάκα από τον GM των Χιούστον Ρόκετς, ο οποίος και δήλωσε ότι προτιμά να πηδήξει από το μπαλκόνι, παρά να δει το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν.

Το ντοκιμαντέρ “The Last Dance” του ESPN για τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Σικάγο Μπουλς έχει καθηλώσει τις ΗΠΑ, σε μία περίοδο που δεν υπάρχουν αγώνες λόγω του κορονοϊού, αλλά ο Ντάριλ Μόρεϊ αποκάλυψε ότι δεν πρόκειται να το δει, για έναν απόλυτα κατανοητό λόγο.

Ο GM των Χιούστον Ρόκετς τόνισε ότι ως οπαδός -τότε- των Κλίβελαντ Καβαλίερς, δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον αποκλεισμό της ομάδας του από τον “Air”, ο οποίος και είχε πετύχει το κορυφαίο buzzer beater της καριέρας του, στο 7ο παιχνίδι εκείνης της σειράς των πλέι οφ.

«Δεν το έχω δει. Αν είμαι σε ένα μπαλκόνι, προτιμώ να πηδήξω. Ο λόγος είναι πως μεγάλωσα στο Κλίβελαντ και δεν θέλω να δω ξανά την άμυνα του Κρεγκ Ίλο (σ.σ. μάρκαρε τον Τζόρνταν στην τελευταία φάση). Δεν με ενδιαφέρει να ζήσω ξανά την ήττα της αγαπημένης ομάδας της παιδικής μου ηλικίας από τον Μάικλ Τζόρνταν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μόρεϊ.

