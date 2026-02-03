Δεύτερος ο Μίλτος Τεντόγλου στην Οστράβα με άλμα στα 8.23μ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου τα πήγε εξαιρετικά στο μίτινγκ της Οστράβα, έχοντας καλύτερο άλμα στα 8.23μ.

Το τρίτο άλμα στα 7.96 μ., με πάτημα 30 εκατοστά πίσω από τη βαλβίδα, αποτέλεσε την αρχή του αγώνα του Μίλτου Τεντόγλου στο μίτινγκ της Οστράβα, ο οποίος ολοκληρώθηκε με μια εξαιρετική εμφάνιση και άλμα στα 8.23 μέτρα.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους, στα δύο πρώτα άλματα προσπάθησε να βρει τη φορά του, ενώ πάτησε αρκετά πίσω και στο τρίτο. Στις προσπάθειες που ακολούθησαν, όμως, εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική του ταχύτητα για να φτάσει στα 8.23 μ. στην τέταρτη προσπάθεια. Μάλιστα, όταν σηκώθηκε από το σκάμμα δεν έδειχνε ικανοποιημένος από την επίδοσή του.

Ο αγώνας ήταν ντέρμπι από την αρχή, με τους Σαραμπογιούκοβ και Φουρλάνι να πετυχαίνουν στις τρίτες τους προσπάθειες άλματα στα 8.21 μ., τον Τεντόγλου να απαντά με ρεκόρ μίτινγκ στην τέταρτη προσπάθεια και τον Φουρλάνι να σημειώνει στην πέμπτη προσπάθεια 8.30 μέτρα. Ο Τεντόγλου δεν ολοκλήρωσε το πέμπτο του άλμα, το οποίο καταγράφηκε στα 7.01 μ., και έκλεισε τον αγώνα του με άλμα στα 8.06 μέτρα.

Ο Έλληνας άλτης κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ιταλό αθλητή, ξεκαθαρίζοντας από την αρχή της σεζόν πως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Ο αθλητής θα κάνει τον επόμενο αγώνα του στο Βελιγράδι, στις 11 Φεβρουαρίου.