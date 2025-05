Διαιτητής στο NBA γέμισε αίματα στο πρόσωπο μετά από χτύπημα στο Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Μινεσότα Τίμπεργουλβς

Ο κορυφαίος διαιτητής του NBA, Σκοτ Φόστερ, είχε μία άτυχη στιγμή στο Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Μινεσότα Τίμπεργουλβς, αφού δέχθηκε κλωτσιά στο πρόσωπο και γέμισε αίματα.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ο Λου Ντορτ χτύπησε κατά λάθος τον διαιτητή Σκοτ Φόστερ με το πόδι του και φαίνεται ότι του άνοιξε τη μύτη.

Ο Φόστερ γέμισε με αίματα και το παιχνίδι διεκόπη για λίγα λεπτά, ώστε να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο των γηπεδούχων.

