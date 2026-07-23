Νεαρός οπαδός του Ολυμπιακού ζήτησε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη «να πάρει καλούς παίκτες για τη νέα σεζόν»

Το καθιερωμένο video από τις αναχωρήσεις για διακοπές στο λιμάνι του Πειραιά, περιελάμβανε αυτή τη φορά και ένα… μήνυμα για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σε ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ από το λιμάνι του Πειραιά, ένας νεαρός φίλος του Ολυμπιακού βρήκε την ευκαιρία να απευθυνθεί στον Βαγγέλη Μαρινάκη και να του ζητήσει να ενισχύσει την αγαπημένη του ομάδα, για να κατακτήσει όλους τους τίτλους.

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«Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον Ευάγγελο Μαρινάκη να πάρει καλούς παίκτες για τη νέα σεζόν, να πάμε καλά, να βγούμε και στην Ευρώπη και να τα κατακτήσουμε όλα!», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας ότι και στις διακοπές του θα σκέφτεται τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη ξεκινήσει πάντως το μετεγγραφικό του σχεδιασμό για τη νέα σεζόν.