Ελλάδα – Μαυροβούνιο 14-13: Πρόκριση με φινάλε «θρίλερ» στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup του πόλο ανδρών

Η Εθνική πόλο ανδρών της Ελλάδας έπαιξε με τη… φωτιά κόντρα στο Μαυροβούνιο, για τα προημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup, αλλά κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 14-13 και να πάρει την πρόκριση για την 4άδα, όπου και θα αντιμετωπίσει την Ιταλία.

Με ένα δυνατό ξεκίνημα στο ματς, η Εθνική πόλο ανδρών της Ελλάδας προηγήθηκε με 7-3 στο πρώτο 8λεπτο του αγώνα με το Μαυροβούνιο και ουσιαστικά έβαλε από νωρίς τις “βάσεις” για να εξασφαλίσει το “εισιτήριο” για τα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup.

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Οι Μαυροβούνιοι έβγαλαν αντίδραση όμως στη συνέχεια και μείωσαν σε 11-10 στο τέταρτο 8λεπτο της αναμέτρησης, με τον Σεμίρ Σπάχιτς να δίνει “ανάσα” στη “γαλανόλευκη” με δύο δικά του γκολ, βάζοντας την ομάδα του Βλάχου ξανά σε θέση οδηγού.

Έχοντας όμως και ένα ακυρωμένο γκολ μέσω VAR στο φινάλε του αγώνα, η Εθνική Ελλάδας είδε το Μαυροβούνιο να μειώνει ξανά στο γκολ, 14-13, δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης, χωρίς όμως να απειλείται ουσιαστικά, με την απώλεια της νίκης.

Η “γαλανόλευκη” πανηγύρισε έτσι, έστω και μετά από “θρίλερ”, την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup και θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, το Σάββατο (25/7/26) στις 13:15 σε ώρα Ελλάδας, για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

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Τα οκτάλεπτα: 7-3, 2-3, 3-4, 2-3

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Πούρος, Καλογερόπουλος 1, Αλαγφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Γαρδίκας, Ανδρεάδης, Σπάχιτς 2.

Μαυροβούνιο (Ντέγιαν Σβαρτς): Ντζούροβιτς, Βούγιοβιτς, Ντζούρο Ράντοβιτς, Σλάντοβιτς 1, Μάτσιτς, Μπανίτσεβιτς, Ουκρόπινα, Βούτσκοβιτς 1, Πέρκοβιτς, Σπάιτς, Μάτκοβιτς 2, Βασίλιε Ράντοβιτς 2, Ίλια Ράντοβιτς, Στούπαρ 2, Στρ. Γκοΐκοβιτς 5.