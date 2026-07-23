Αθλητικά

Νίκος Γκάλης: Ο «μύθος» του ελληνικού μπάσκετ γίνεται 69 ετών

Τα 69α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα ο Νίκος Γκάλης
Ο Νίκος Γκάλης
Ο Νίκος Γκάλης σε αγώνα του Άρη (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Το ελληνικό μπάσκετ και ο Άρης γιορτάζουν για τα γενέθλια του μυθικού Νίκου Γκάλη, ο οποίος σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, γίνεται 69 ετών, αλλά έχει γράψει… αιώνια ιστορία για την Ελλάδα.

Γεννημένος στις 23 Ιουλίου 1957 στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, ο Νίκος Γκάλης έμελλε να έρθει στην Ελλάδα για να κάνει το όνομά του συνώνυμο του ελληνικού μπάσκετ και να οδηγήσει τον Άρη και την Εθνική Ελλάδας σε αμέτρητες επιτυχίες.

Ο “γκάνγκστερ” κατέκτησε με τους “κίτρινους” της Θεσσαλονίκης 8 πρωταθλήματα και 7 Κύπελλα Ελλάδας, αλλά κατάφερε να βγάλει ολόκληρη την Ελλάδα στους δρόμους, με τις επιτυχίες του με την Εθνική Ομάδα.

Ως ο απόλυτος ηγέτης της “γαλανόλευκης”, ο Νίκος Γκάλης ανέδειξε το μπάσκετ σε Νο1 άθλημα στη χώρα, οδηγώντας την μέχρι την κορυφή της Ευρώπης στην “εποποιία” του 1987. Άλλαξε έτσι και την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, το οποίο και γιορτάζει σήμερα για τα γενέθλια του μεγαλύτερου θρύλου του, ο οποίος κλείνει τα 69 του χρόνια.

Άρης: «Ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής»

Τα γενέθλια του Νίκου Γκάλη δεν θα μπορούσε να ξεχάσει φυσικά και η ομάδα μπάσκετ του Άρη, με την οποία έγραψε ιστορία για πάνω από μία 10ετία, κατακτώντας όλους τους τίτλους στην Ελλάδα.

Οι “κίτρινοι” της Θεσσαλονίκης έκαναν σχετική ανάρτηση για να ευχηθούν στο… έμβλημα του συλλόγου, αποθεώνοντας για μία ακόμη φορά το μεγαλείο του κορυφαίου Έλληνα μπασκετμπολίστα.

“Ο μεγαλύτερος Έλληνας αθλητής, ο ανυπέρβλητος Νίκος Γκάλης έχει σήμερα (23/07) τα γενέθλιά του. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ’ όλα και να ξαναδεί την ομάδα που οδήγησε στη δόξα σε αντίστοιχα μονοπάτια”, έγραψε η ομάδα μπάσκετ του Άρη στα social media.

Εκτός από τον Άρη πάντως, ο Νίκος Γκάλης αγωνίστηκε στο τέλος της καριέρας του και στον Παναθηναϊκό.

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