Ο Χρήστος Τζόλης επέλεξε το νούμερο 17 για τη φανέλα του στην Άρσεναλ

Θέμα χρόνου είναι πλέον η ανακοίνωση της μετεγγραφής του Χρήστου Τζόλη από την Κλαμπ Μπριζ στην Άρσεναλ, με τον Έλληνα επιθετικό να έχει επιλέξει ήδη και το νούμερο στη νέα του φανέλα.

Από το Νο8 στην Κλαμπ Μπριζ, ο Χρήστος Τζόλης θα φοράει το Νο17 στην Άρσεναλ, σύμφωνα με τους ρεπόρτερ των “κανονιέρηδων”, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Έλληνας επιθετικός μπορεί να ανακοινωθεί ακόμη και μέσα στην ημέρα (23/07/26).

Η Άρσεναλ έχει συμφωνήσει με την Κλαμπ Μπριζ σε ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και απομένουν τα τυπικά, για την ολοκλήρωση της σπουδαίας μετεγγραφής για τον διεθνή επιθετικό.