Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ: Ανοίγει η αυλαία της σεζόν για τους Θεσσαλονικείς στο Europa League

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε (23/07/26, 20:00, Live από το Newsit.gr) την Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία, για το πρώτο παιχνίδι των προκριματικών του Europa League, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα.

Σε μία νέα “εποχή” για την ομάδα του ΠΑΟΚ μετά την αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου από τον πάγκο του και με τον Αλέσιο Λίσι να ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του ως προπονητής του “δικεφάλου του Βορρά” κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, οι Θεσσαλονικείς θέλουν να κάνουν “βήμα” πρόκρισης στο Europa League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιταλός προπονητής έχει πάρει όλους τους νέους παίκτες της ομάδας του στην αποστολή για το πρώτο ευρωπαϊκό ματς της σεζόν, αλλά αναμένεται να στηριχθεί στους… παλιούς για την πρώτη ενδεκάδα της σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετωπίζει άλλωστε σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, έχοντας αφήσει πίσω του μία σεζόν γεμάτη προβλήματα, τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και στην κατάληξή της.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ντιναμό Κιέβου (Ιγκόρ Κόστιουκ): Νεσερέτ, Κεντζιόρα, Μπιλοβάρ, Μιχάβκο, Ντούμπιντσακ, Μπράζκο, Πιχαλιόνοκ, Σαπαρένκο, Βολόσιν, Πονομαρένκο και Ρεντούσκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον και Μύθου.