Αθλητικά

Σακίλ Ο’Νιλ για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Έχει μεγάλα παπούτσια να γεμίσει στους Μαϊάμι Χιτ»

Τη μετεγγραφή του Αντετοκούνμπο στους Χιτ σχολίασε ο Αμερικανός Hall of Famer
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον Πατ Ράιλι και τον Έρικ Σποέλστρα / Reuters / Sam Navarro-Imagn Images
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στους Μαϊάμι Χιτ και ο θρύλος της ομάδας, Σακίλ Ο’Νιλ σχολίασε το γεγονός, υποστηρίζοντας ότι ο Έλληνας φόργουορντ θα έχει δύσκολο έργο στη νέα του ομάδα.

Ο Σακίλ Ο’Νιλ τόνισε ότι οι Μαϊάμι Χιτ χρειάζονται ακόμη αρκετή ενίσχυση για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στο NBA, υπογραμμίζοντας ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα πρέπει να μπει στα… παπούτσια των παικτών που κατέκτησαν στο παρελθόν τον τίτλο με την ομάδα της Φλόριντα.

Πιο συγκεκριμένα, ο τρεις φορές πρωταθλητής του NBA, τόνισε τα εξής: «Δεν θα έλεγα ότι είναι πίεση, αλλά έχει μεγάλα παπούτσια να γεμίσει. Εγώ και ο Ντουέιν Γουέιντ ξεκινήσαμε όλο αυτό, στη συνέχεια ήρθε ο ΛεΜπρόν με τους “Big 3”.

Όταν μιλάμε για έναν παίκτη αυτού του επιπέδου σε μια ομάδα όπως το Μαϊάμι, όλοι περιμένουν να κερδίζει. Πιστεύω ότι χρειάζονται ακόμη τρεις ή τέσσερις καλούς σουτέρ γύρω από εκείνον και τον Μπαμ Αντεμπάγιο. Πέρα από αυτό, με την κουλτούρα που έχει η ομάδα, τον τρόπο που προετοιμάζεται και δουλεύει στις προπονήσεις, θα είναι σίγουρα έτοιμοι».

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