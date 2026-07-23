Πάκσι – Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα στο Conference League για την ομάδα του Νίστρουπ

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τις φετινές ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, αντιμετωπίζοντας απόψε (23/07/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) την Πάκσι στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Με μία νέα ομάδα υπό τις οδηγίες του Γιάκομπ Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει με το… δεξί στη σεζόν, παίρνοντας σκορ πρόκρισης κόντρα στην Πάκσι, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στο Conference League στην Ουγγαρία.

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Οι “πράσινοι” αναμένεται να έχουν αρκετά νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα τους, με τον Νίστρουπ να περιμένει να δει όσα δούλεψε στην προετοιμασία της Ολλανδίας, να βγαίνουν και στο γήπεδο κόντρα στην ουγγρική ομάδα.

Ο Δανός τεχνικός δήλωσε πάντως στη συνέντευξη Τύπου, ότι γνωρίζει τη σημασία του αγώνα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει την “πίεση” να βρεθεί στη League Phase του Conference League, με πρώτο “βήμα” την πρόκριση επί της Πάκσι.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Πάκσι: Ράντλιγκερ, Μπουχάρι, Φέντερσεν, Μάρκοβιτς, Σάλιγις, Λι, Έγκεσταϊν, Σαμπλάς, Βούστινγκερ, Ρανφίλ, Φίσερ.

Παναθηναϊκός: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Βαν Ντρόχελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Ζαρουρί, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Τετέι.