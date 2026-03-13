Αθλητικά

Διαιτητής στο NBA χτύπησε το κεφάλι της σε κάμερα μέσα στο παρκέ

Ένα λάθος του καμεραμάν οδήγησε σε ατύχημα στο παρκέ
Η διαιτητής Σα'Ράε Μίτσελ
Η διαιτητής Σα'Ράε Μίτσελ σε αγώνα του NBA / Reuters / David Richard-Imagn Images

Μία γυναίκα διαιτητής στον αγώνα των Μπρούκλιν Νετς με τους Ατλάντα Χοκς στο NBA, χτύπησε το κεφάλι της σε κάμερα που βρέθηκε μέσα στο παρκέ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο καμεραμάν βρέθηκε εκτός τόπου και χρόνου στο παιχνίδι των Μπρούκλιν Νετς με τους Ατλάντα Χοκς στο NBA, αφού πάτησε μέσα στο παρκέ, έχοντας γυρισμένη την πλάτη του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει το ατύχημα με τη διαιτητή του αγώνα.

Η άτυχη διαιτητής πήγε έτσι να τρέξει προς την άλλη πλευρά του παρκέ και χτύπησε το κεφάλι της στην κάμερα, όντας έξαλλη στη συνέχεια με τον καμεραμάν. Δεν είχε πάντως κάτι σοβαρό και συνέχισε κανονικά το ματς.

Ο καμεραμάν φάνηκε μάλιστα να τσακώνεται με κάποιον vip οπαδό των Χοκς, την ώρα του συμβάντος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
97
96
88
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo