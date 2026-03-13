Διαιτητής στο NBA χτύπησε το κεφάλι της σε κάμερα μέσα στο παρκέ

Μία γυναίκα διαιτητής στον αγώνα των Μπρούκλιν Νετς με τους Ατλάντα Χοκς στο NBA, χτύπησε το κεφάλι της σε κάμερα που βρέθηκε μέσα στο παρκέ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο καμεραμάν βρέθηκε εκτός τόπου και χρόνου στο παιχνίδι των Μπρούκλιν Νετς με τους Ατλάντα Χοκς στο NBA, αφού πάτησε μέσα στο παρκέ, έχοντας γυρισμένη την πλάτη του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει το ατύχημα με τη διαιτητή του αγώνα.

Η άτυχη διαιτητής πήγε έτσι να τρέξει προς την άλλη πλευρά του παρκέ και χτύπησε το κεφάλι της στην κάμερα, όντας έξαλλη στη συνέχεια με τον καμεραμάν. Δεν είχε πάντως κάτι σοβαρό και συνέχισε κανονικά το ματς.

NBA ref Sha’Rae Mitchell WENT DOWN with an injury after hitting her head on a camera operator



She was able to stay in the game pic.twitter.com/jHLHvm0t7R — Bleacher Report (@BleacherReport) March 13, 2026

Ο καμεραμάν φάνηκε μάλιστα να τσακώνεται με κάποιον vip οπαδό των Χοκς, την ώρα του συμβάντος.