Διακοπή λόγω καιρικών συνθηκών στο Παλμέιρας – Αλ Αχλί για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

Ο αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων ανάμεσα στην Αλ Αχλί από την Αίγυπτο και την Παλμέιρας από τη Βραζιλία διακόπηκε μετά από μία ώρα αγώνα στο MetLife Stadium του Νιού Τζέρσεϊ την Πέμπτη (19.06.2025), λόγω ενημέρωσης για επερχόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα κι αναμενόμενη καταιγίδα.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που αγώνας του παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων διακόπτεται εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Ο διαιτητής Άντονι Τέιλορ ζήτησε από τις δύο ομάδες να αποχωρήσουν αμέσως από τον αγωνιστικό χώρο στο 63ο λεπτό, λίγο μετά το 2-0 υπέρ της Παλμέιρας στον αγώνα του 1ου Ομίλου, έπειτα από ενημέρωση αξιωματούχου δίπλα απ’ το γήπεδο.

Επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα του σταδίου κάλεσαν το κοινό να αποχωρήσει από τις θέσεις του και να καταφύγει στους εσωτερικούς χώρους του σταδίου, λόγω της απειλής «σφοδρών καιρικών φαινομένων», αν και οι φίλαθλοι άργησαν να ανταποκριθούν. Το ματς, πάντως, συνεχίστηκε

63′ The game is interrupted due to bad weather!



