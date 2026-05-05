Μονακό – Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για το game 3 των πλέι οφ της Euroleague

Οι επιλογές του Έλληνα κόουτς για το ματς στο Πριγκιπάτο
ΜονακόΟλυμπιακός πράξη τρίτη για τα πλέι οφ της Euroleague και πρώτη “μάχη” στην έδρα των Μονεγάσκων, που μπορεί να “κρύβει” την ερυθρόλευκη πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μονακό, έχοντας το προβάδισμα στη σειρά με 2-0, γνωρίζοντας ότι με νίκη εξασφαλίζει την παρουσία τους στο Final Four του “Telekom Center Athens”.

Η Μονακό θα παραταχθεί δίχως τους Νίκολα Μίροτιτς, Ντάνιελ Τάις και Άλφα Ντιάλο. Απ’ τη μεριά του, ο Ολυμπιακός δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Τάισον Γουορντ (πρόβλημα στη μέση). Η δωδεκάδα που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το Game 3, έχει μια αλλαγή σε σχέση με το game 2 του ΣΕΦ. Στη θέση του Φρανκ Νιλικίνα θα αγωνιστεί ο Μόντε Μόρις.

Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού έμειναν δηλαδή οι Φρανκ Νιλικίνα, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Μουστάφα Φαλ.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Μόντε Μόρις, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστας Παπανικολάου, Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς

