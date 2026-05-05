Μονακό – Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για το game 3 των πλέι οφ της Euroleague

Μονακό – Ολυμπιακός πράξη τρίτη για τα πλέι οφ της Euroleague και πρώτη “μάχη” στην έδρα των Μονεγάσκων, που μπορεί να “κρύβει” την ερυθρόλευκη πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μονακό, έχοντας το προβάδισμα στη σειρά με 2-0, γνωρίζοντας ότι με νίκη εξασφαλίζει την παρουσία τους στο Final Four του “Telekom Center Athens”.

Η Μονακό θα παραταχθεί δίχως τους Νίκολα Μίροτιτς, Ντάνιελ Τάις και Άλφα Ντιάλο. Απ’ τη μεριά του, ο Ολυμπιακός δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Τάισον Γουορντ (πρόβλημα στη μέση). Η δωδεκάδα που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το Game 3, έχει μια αλλαγή σε σχέση με το game 2 του ΣΕΦ. Στη θέση του Φρανκ Νιλικίνα θα αγωνιστεί ο Μόντε Μόρις.

Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού έμειναν δηλαδή οι Φρανκ Νιλικίνα, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Μουστάφα Φαλ.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Μόντε Μόρις, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστας Παπανικολάου, Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς