Διαμαντίδης, Τσαρτσαρής και Παπαλουκάς μπούκαραν στο παρκέ και πανηγύρισαν με τον Βασίλη Σπανούλη το χάλκινο μετάλλιο της Ελλάδας στο Eurobasket

Οι παλιόφιλοι βρέθηκαν ξανά μαζί και πανηγύρισαν το ιστορικό χάλκινο μετάλλιο της Ελλάδας στο Eurobasket
Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ έγραψε ιστορία στο Eurobasket, επιστρέφοντας στο βάθρο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Η γαλανόλευκη νίκησε τη Φινλανδία με 92-89 στον μικρό τελικό και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, το οποίο πανηγύρισαν έξαλλα και οι Διαμαντίδης, Τσαρτσαρής και Παπαλουκάς που ήταν στις εξέδρες.

Η πιο συγκινητική στιγμή του μικρού τελικού του Eurobasket ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Φινλανδία σημειώθηκε δευτερόλεπτα μετά το τέλος του αγώνα, με τους τρεις θρύλους του ελληνικού μπάσκετ, Θοδωρή Παπαλουκά, Δημήτρη Διαμαντίδη και Κώστα Τσαρτσαρή να μπαίνουν στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν το χάλκινο μετάλλιο μαζί με τον φίλο τους, Βασίλη Σπανούλη.

Η συνύπαρξη αυτών των σπουδαίων μορφών του ελληνικού μπάσκετ έφεραν επικές μνήμες στους Έλληνες φιλάθλους από τις στιγμές που οι παλαίμαχοι μπασκετμπολίστες σάρωσαν με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. 

Αν τα χάσατε

Το ελληνικό μπάσκετ δήλωσε “παρών” και έφερε στη χώρα μας το έβδομο μετάλλιο της ιστορίας της.

