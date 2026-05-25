Σπερς – Θάντερ 103-82: Ο συγκλονιστικός Γουεμπανιάμα έφερε το 2-2 στους τελικούς της Δύσης

Η σειρά των τελικών επιστρέφει πλέον στην Οκλαχόμα
ΦΩΤΟ Reuters
Δυο 24ωρα μετά το break που δέχθηκαν, οι Σαν Αντόνιο Σπερς έβγαλαν εντυπωσιακή αντίδραση και επικράτησαν εντός έδρας των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (103-82), φέρνοντας τη σειρά των τελικών της Δύσης στα 2-2.

Οι Σπερς μπήκαν αποφασισμένοι στο Game 4 των τελικών της Δύσης και -με μια κυριαρχική εμφάνιση- έφτασαν στη νίκη κόντρα στους Θάντερ και θα πάνε με ιδανική ψυχολογία στο επόμενο ματς (τα ξημερώματα της Τετάρτης 27.05.2026 στο “Paycom Center”), ψάχνοντας ένα δεύτερο break.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα με 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ενώ ο Φοξ τελείωσε το ματς με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ για τους Σπερς.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ μέτρησε 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ σε ρηχά νερά κινήθηκαν οι συμπαίκτες του με τον Χάρτενσταϊν να μετρά 12 πόντους.

Ολυμπιακός: Ξέφρενο πάρτι με συνθήματα, καπνογόνα και βεγγαλικά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για την κατάκτηση της Euroleague 
Ολυμπιακοί ξεχύθηκαν σε δρόμους όλης της χώρας, στήνοντας γλέντι σε κεντρικές πλατείες για την μεγάλη επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης
