Σπερς – Θάντερ 103-82: Ο συγκλονιστικός Γουεμπανιάμα έφερε το 2-2 στους τελικούς της Δύσης

Δυο 24ωρα μετά το break που δέχθηκαν, οι Σαν Αντόνιο Σπερς έβγαλαν εντυπωσιακή αντίδραση και επικράτησαν εντός έδρας των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (103-82), φέρνοντας τη σειρά των τελικών της Δύσης στα 2-2.

Οι Σπερς μπήκαν αποφασισμένοι στο Game 4 των τελικών της Δύσης και -με μια κυριαρχική εμφάνιση- έφτασαν στη νίκη κόντρα στους Θάντερ και θα πάνε με ιδανική ψυχολογία στο επόμενο ματς (τα ξημερώματα της Τετάρτης 27.05.2026 στο “Paycom Center”), ψάχνοντας ένα δεύτερο break.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα με 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ενώ ο Φοξ τελείωσε το ματς με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ για τους Σπερς.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ μέτρησε 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ σε ρηχά νερά κινήθηκαν οι συμπαίκτες του με τον Χάρτενσταϊν να μετρά 12 πόντους.