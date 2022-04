Στο “φως” βγήκαν λεπτομέρειες για την ληστεία στο σπίτι του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ και της Τσέλσι, Άσλεϊ Κόουλ, ο οποίος και είχε ζήσει στιγμές τρόμου, τον Ιανουάριο του 2022.

Ο άλλοτε διεθνής Άγγλος αμυντικός είχε πέσει θύμα διάρρηξης από αδίστακτους ληστές, οι οποίοι φέρονται να τον έδεσαν πισθάγκωνα, μαζί με τη γυναίκα και τα παιδιά του, απειλώντας να του κόψουν τα δάχτυλα του χεριού του με πένσα.

Ο Κόουλ συμμορφώθηκε όμως στις υποδείξεις τους και έτσι γλίτωσε τη ζωή τη δική του και της οικογένειάς του, με τους εγκληματίες να φεύγουν από το σπίτι του με κλοπιμαία ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ.

The robbery on Cole’s house is said to have taken place in January 2020, a court heard https://t.co/LpuZ6NI6ol