Διεθνής τερματοφύλακας κατηγορείται ότι εμφανίζεται σε βίντεο να στήνει αγώνα στην Κένυα

Ο άλλοτε διεθνής τερματοφύλακας της Κένυας, Πάτρικ Ματάσι, κατηγορείται ότι έστησε παιχνίδι της ομάδας του στο εγχώριο πρωτάθλημα, μετά από ένα video που κυκλοφόρησε στα τοπικά Μέσα.

O Πάτρικ Μακάσι εμφανίζεται στο video να κάθεται στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου και να συζητά για μία πληρωμή, με τις κατηγορίες να τον θέλουν να φιξάρει το ποσό για να κρίνει το αποτέλεσμα σε αγώνα του πρωταθλήματος Κένυας.

Ο ίδιος ο 37χρονος ποδοσφαιριστής της Κακαμέγκα Χόμποϊς διαψεύδει πάντως το γεγονός, ισχυριζόμενος ότι δεν είναι καν αυτός στο video, με την Ομοσπονδία της χώρας να έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Kenyan men’s national football team goalkeeper Patrick Matasi has been dragged into serious allegations of match-fixing after a secretly recorded video was leaked allegedly showing him negotiating a deal to manipulate the outcome of a Kenyan Premier League (KPL) match.



Matasi,… pic.twitter.com/aX7eVqL58r