Δημήτρης Γιαννακόπουλος: 50.000 ευρώ πρόστιμο από τη Euroleague στον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άκουσε “καμπάνα”! Τρία διαφορετικά πρόστιμα, ύψους 50.000 ευρώ συνολικά, επέβαλε η EuroLeague Basketball στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Η ποινή αυτή αφορούσε σε δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αναφορικά με τη διαιτησία στο ντέρμπι της 30ής αγωνιστικής (Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός) στο ΣΕΦ.

Η ανακοίνωση:

“Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κύριος μέτοχος του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με τα ακόλουθα μέτρα ως συνέπεια των δημόσιων δηλώσεών του με αφορμή τον αγώνα Ολυμπιακός Πειραιώς – Παναθηναϊκός AKTOR:

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για τις δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη διαιτησία, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για τις υποτιμητικές παρατηρήσεις του προς πρόσωπα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των διοργανώσεων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο 20.000 ευρώ για άτομα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της διοργάνωσης των αγώνων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball”.