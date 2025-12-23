Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις Κάουνας στη 18η αγωνιστική της Euroleague (23/12/25, 20:00, Live από το Newsit.gr) και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα για το “τριφύλλι”.

Σε μία “πράσινη” ανάρτηση στα social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε “Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα”, σε μία φωτογραφία με το τριφύλλι και… 8 αστέρια, όσες και οι κατακτήσεις της Euroleague που επιθυμεί να φθάσει το 2026 ο Παναθηναϊκός.

Μένει να φανεί αν η ανάρτηση του ιδιοκτήτη της “πράσινης” ΚΑΕ, σχετίζεται και με κάποια μετεγγραφή, αφού ο Παναθηναϊκός εξετάζει την αγορά για την ενίσχυσή του, λόγω και των τραυματισμών που τον έχουν ταλαιπωρήσει για μία ακόμη χρονιά.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πάντως σε εξαιρετική κατάσταση και προέρχεται από δύο σημαντικές νίκες στη Euroleague.