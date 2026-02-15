Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Το «πού θα γίνει το Final-4 της Euroleague φέτος» και οι άλλες δύο ακόμη απορίες του

Μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε τρία ερωτήματα που αφορούν τον χώρο του μπάσκετ, με το ένα από αυτά να αφορά και τη Euroleague!

Το ένα από αυτά τα ερωτήματα αφορούσε το φετινό Final Four της Euroleague, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μη δίνει κάποια διευκρίνηση, προκαλώντας όμως σημαντικές απορίες.

Αναλυτικά:

«Τρία ήρεμα ερωτήματα. Καλησπέρα.

Τι απόφαση-σκάνδαλο πάρθηκε 26 Ιανουαρίου;

Τι απόφαση σκάνδαλο πάρθηκε 3 Φεβρουαρίου;

Η τρίτη ερώτηση είναι, πού θα γίνει το Final Four της Euroleague φέτος;».

Όπως είναι γνωστό από τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Final Four 2026 της Euroleague θα γίνει στην Αθήνα, συγκεκριμένα στο Telekom Center Athens, την έδρα του Παναθηναϊκού, το τριήμερο 22-24 Μαΐου