Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Το story με τραγούδι όλο νόημα μετά την κάκιστη εμφάνιση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Αρμάνι

Η αντίδραση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά τη δεύτερη σερί ήττα στην Euroleague
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος (KLODIAN LATO
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Μετά την εκτός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι (96-89)  για την 15η αγωνιστική της Euroleague, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε μια ανάρτηση γεμάτη νόημα στο Instagram.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είδε την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να χάνει δεύτερο σερί παιχνίδι στην Euroleague και μάλιστα με κακή εμφάνιση, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να στέλνει το δικό του μήνυμα μέσω του λογαριασμού του στο Instagram.

Ο μεγαλομέτοχος της πράσινης ΚΑΕ έγραψε 11/12/2025, δηλαδή την ημερομηνία του αγώνα και τη φράση “turning point”, δηλαδή σημείο καμπής.

giannakopoulos story

Στο background έπαιζε το τραγούδι “Bring me to life” των Evanescence, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει αρκετές φορές την ατάκα “wake me up”.

