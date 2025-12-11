Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Το story με τραγούδι όλο νόημα μετά την κάκιστη εμφάνιση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Αρμάνι

Μετά την εκτός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι (96-89) για την 15η αγωνιστική της Euroleague, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε μια ανάρτηση γεμάτη νόημα στο Instagram.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είδε την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να χάνει δεύτερο σερί παιχνίδι στην Euroleague και μάλιστα με κακή εμφάνιση, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να στέλνει το δικό του μήνυμα μέσω του λογαριασμού του στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο μεγαλομέτοχος της πράσινης ΚΑΕ έγραψε 11/12/2025, δηλαδή την ημερομηνία του αγώνα και τη φράση “turning point”, δηλαδή σημείο καμπής.

Στο background έπαιζε το τραγούδι “Bring me to life” των Evanescence, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει αρκετές φορές την ατάκα “wake me up”.