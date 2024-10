Δημήτρης Ιτούδης και Μάικ Μπατίστ συναντήθηκαν στο Τορόντο

Ο Δημήτρης Ιτούδης και ο Μάικ Μπατίστ είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν ξανά, μετά τη σπουδαία πορεία τους στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά στους Τορόντο Ράπτορς στο NBA.

Καλεσμένος από τους Τορόντο Ράπτορς, ο Δημήτρης Ιτούδης βρέθηκε στο προπονητικό τιμ των Καναδών για την Preseason του NBA και εκεί συνάντησε τον πρώην παίκτη του στον Παναθηναϊκό, Μάικ Μπατίστ, ο οποίος και είναι βοηθός προπονητή στην ομάδα του NBA.

Ο Έλληνας τεχνικός ανέβασε και σχετικές φωτογραφίες στα social media, όπου και έγραψε: “Πάντα ωραίο να σε βλέπω Μάικ! Ένας αληθινός φίλος και συνεργάτης, επαναφέραμε αναμνήσεις από τις ημέρες μας στον Παναθηναϊκό – 9 χρόνια, τρεις Euroleague και αμέτρητα πρωταθλήματα μαζί”.

It’s always great to see you, @coachmb1977 ! A true friend and teammate, bringing back amazing memories from our @Paobcgr days – 9 years, 3 @EuroLeague trophies, and countless championships together! pic.twitter.com/WOlkZAjKLB

How many 🏆’s can you count in one picture?



Great to catch up with @ItoudisD and @coachmb1977



A lot of great @euroleague moments and memories right here. 👑 pic.twitter.com/EIAMn26d6K