Δημήτρης Μοναστηρλής: Ο 21χρονος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ που έδωσε πρόκριση στους Θεσσαλονικείς, στο ντεμπούτο του στην ομάδα

Κάπως έτσι πρέπει να ονειρεύεται κάποιος παίκτης το ντεμπούτο του στην ομάδα που ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε το “βάπτισμα του πυρός” στον Δημήτρη Μοναστηρλή, στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο για τα playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ο 21χρονος τερματοφύλακας “έλαμψε”, συγκινήθηκε και βλέπει το μέλλον με ένα μεγάλο χαμόγελο!

Με τον Ανέστη Μύθου στον πάγκο (ο Λουτσέσκου προτίμησε να κάνει ντεμπούτο ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ), ο ΠΑΟΚ έπρεπε να έχει έναν παίκτη γεννημένο μετά την 1η Ιανουαρίου του 2004λόγω των νέων κανονισμών της ΕΠΟ στο θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Έτσι, ο Δημήτρης Μοναστηρλής έκανε το ντεμπούτο του στο “δικέφαλο του Βορρά” Και τι ντεμπούτο!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μοναστηρλής βρίσκεται στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ από το 2013 και έχει αγωνιστεί σε όλα τα αναπτυξιακά τμήματα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, όπως η Κ15, η Κ17 και η Κ19. Μετά από 33 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ Β’ ήρθε η στιγμή για το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα. Ο 21χρονος έγινε έτσι ο τέταρτος τερματοφύλακας που χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ μέσα στη σεζόν μετά τους Γίρι Παβλένκα, Αντώνη Τσιφτσή και Λούκα Γκουγκεσασβίλι.

Ο Μοναστηρλής είναι διεθνής τόσο με την Εθνική Νέων όσο και με την Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας και έχει δηλώσει πως το πρότυπό του είναι ο Τιμπό Κουρτουά, ενώ έβρισκε κίνητρο στο να δουλεύει με τον Ντόμινικ Κοτάρσκι, που το καλοκαίρι του 2025 αποχώρησε για την Κοπεγχάγη.

Στον πρώτο αγώνα του 2026, στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω του τα βλέμματα. Τίποτα ενδεχομένως να μην είναι τυχαίο για τον νεαρό γκολκίπερ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως το 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σάιτ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ο Μοναστηρλής περιγράφεται ως εξής: “Με εντυπωσιακές σωματικές ικανότητες, ο Δημήτρης Μοναστηρλής είναι ένας πολλά υποσχόμενος τερματοφύλακας με ζηλευτά ανακλαστικά, καλή οπτική και «διάβασμα» του παιχνιδιού, ενώ τον χαρακτηρίζει η ηρεμία κάτω από την εστία”.

Όλα αυτά, φάνηκαν και στο ματς με τον Ατρόμητο. Ο νεαρός πορτιέρε δέχθηκε ένα… άπιαστο γκολ, “καθάρισε” τις φάσεις που έγιναν στην εστία του και στα πέναλτι “μίλησε” τελευταίος, βγάζοντας την 5η εκτέλεση του Καραμάνη και δίνοντας την πρόκριση στον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι που ο νεαρός τερματοφύλακας δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο ίδιος βούρκωσε κι όπως αναμενόταν γνώρισε την αποθέωση από ολόκληρο το γήπεδο, ενώ λίγο μετά βρέθηκε και στις αγκαλιές των δικών του ανθρώπων, που και αυτοί ήταν συγκινημένοι. Ένα παιχνίδι που ο νεαρός τερματοφύλακας δεν θα ξεχάσει ποτέ

«Πριν από δύο μέρες με πήρε ο προπονητής τερματοφυλάκων και μου είπε πως το πλάνο είναι να πάμε με εμένα. Ο κόουτς με εμπιστεύεται και από εκείνη τη στιγμή το ήξερα. Ήμουν έτοιμος ψυχολογικά. Είναι ένα όνειρο που είχα από μικρός. Δεν φανταζόμουν ότι θα έρθει τόσο γρήγορα. Μπαίνοντας στο παιχνίδι, το άγχος μου έφυγε αμέσως. Ένιωσα απλά ότι παίζω ποδόσφαιρο, ότι είναι κάτι φυσιολογικό για εμάς.

Είναι δύσκολο να περιγράψω τι σκεφτόμουν, αλλά από την αρχή είχα στο μυαλό μου ότι θα νικήσουμε. Δεν ήξερα πώς, αλλά ήμουν 1000% σίγουρος ότι θα βγάλω το πέναλτι. Πείτε το επιφοίτηση, πείτε το προαίσθημα… Ένιωσα πάρα πολλά συναισθήματα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ούτε στο πιο τρελό μου όνειρο ότι θα εξελιχθεί έτσι. Ήρθαν όλοι οι συμπαίκτες μου και ο προπονητής και με αγκάλιασαν. Ο πατέρας μου ήταν στα κάγκελα και κλαίγαμε μαζί… Όλη αυτή η στήριξη από τον κόσμο ήταν κάτι μοναδικό. Δεν περιγράφεται. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ο Παβλένκα μου είπε να το ευχαριστηθώ. Το αξίζω. Είναι η στιγμή μου» δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα.