ΠΑΟΚ – Ατρόμητος: Το ονειρικό ντεμπούτο του Μοναστηρλή και η διαδικασία των πέναλτι για την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Με “ήρωα” τον νεαρό τερματοφύλακα, ο ΠΑΟΚ πέρασε στους “8” του Κυπέλλου Ελλάδας
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Με τον τερματοφύλακα, Δημήτρη Μοναστηρλή να παίρνει για πρώτη φορά στην καριέρα του φανέλα βασικού στον ΠΑΟΚ και να είναι καθοριστικός, οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να πάρουν μια δύσκολη πρόκριση επί του Ατρομήτου. Ο “δικέφαλος του Βορρά” έφερε 1-1 με τους Περιστεριώτες μέσα στην Τούμπα, με το “εισιτήριο” για τους “8” του Κυπέλλου Ελλάδας να κρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι (5-4).

Ο 21χρονος τερματοφύλακας απέκρουσε το πέναλτι – τελευταίο της ψυχοφθόρας διαδικασίας – του Θανάση Καραμάνη, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά της της διοργάνωσης κι αφήνοντας εκτός τον Ατρόμητο που έκανε τρομερή εμφάνιση στην Τούμπα.

Προηγήθηκε, μάλιστα, με τον Μακανά Μπάκου (52’) για να ισοφαρίσει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς (54’), προτού οι δυο ομάδες πάνε στα πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Μιχαηλίδης 1-0 (δυο εκτελέσεις αφού στην πρώτη έκανε διπλή επαφή με την μπάλα)

Τσακμάκης 1-1

Κένι 2-1

Αϊτόρ 2-2

Κετζιόρα 3-2

Παλμεζάνο 3-3

Τάισον 4-3

Μανσούρ 4-4

Γιακουμάκης 5-4

Καραμάνης 5-4 (το έπιασε ο Μοναστηρλής)

