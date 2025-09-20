Δημήτρης Πέλκας: Φόβοι για θλάση του αρχηγού του ΠΑΟΚ

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ, για την κατάσταση του Δημήτρη Πέλκα. Ο εκ των αρχηγών της ομάδας έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 15′ της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα (0-0), με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να περνάει στη θέση του.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Πέλκας φαίνεται να υπέστη θλάση στον δικέφαλο και ο χρόνος ανάρρωσης της, είναι ανάλογος του βαθμού της.

Ο Δημήτρης Πέλκας θα υποβληθεί μετά από 24 ώρες σε μαγνητική για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς και το ακριβές διάστημα απουσίας του.