Δημοσιογράφος στις ΗΠΑ την «έπεσε» σε γυναίκα οπαδό και πήρε τον αριθμό του τηλεφώνου της on air

Ο Wiley Ballard κατάφερε να γίνει viral στο περιθώριο του αγώνα μπέιζμπολ των Atlanta Braves με τους Blue Jays στις ΗΠΑ, καθώς έκανε… καμάκι σε δύο γυναίκες οπαδούς και τελικά πήρε τον αριθμό του τηλεφώνου μίας εξ αυτών.

Στο ρεπορτάζ που βγήκε σε ζωντανή μετάδοση κατά τη διάρκεια του αγώνα μπέιζμπολ στις ΗΠΑ, ο Wiley Ballard μίλησε με τις δύο γυναίκες για το ματς και την παρουσία τους στο γήπεδο των Atlanta Braves, για να προκληθεί στη συνέχεια από το στούντιο να ζητήσει τον αριθμό του τηλεφώνου τους.

“Έχεις τέσσερις προσπάθειες για να πάρεις το τηλέφωνό τους”, του είπαν από το στούντιο, με τον ίδιο να αποκαλύπτει το γεγονός στις δύο γυναίκες και να λέει στη συνέχεια: “Σοβαρολογώ. Μου το λένε στο αυτί μου. Δεν με πιστεύουν γιατί νομίζουν ότι κάνετε πλάκα”. Τελικά, κατάφερε να πάρει τον αριθμό του τηλεφώνου της μίας γυναίκας και έκανε πλάκα, αναφέροντας: “Θα έπρεπε να το είχα σκεφτεί αυτό εδώ και χρόνια. Πήρα τον αριθμό της, είμαστε ok”.

Shoutout to my guy @wileyballard_ setting the standard for sports reporters getting a phone number out in the wild.



10/10 work



@fanduelsnbraves pic.twitter.com/RFEyd605Lb