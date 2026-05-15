Αθλητικές μεταδόσεις με Παναθηναϊκός – Μύκονος και ΠΑΟΚ – Άρης στον τελικό Κυπέλλου Super League Κ19

Ο αγώνας Παναθηναϊκός – Μύκονος για τα προημιτελικά της GBL, αλλά και το ΠΑΟΚ – Άρης στον τελικό Κυπέλλου Super League Κ19 ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (15.05.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη

18:00 Novasports Start ΠΑΟΚ – Άρης Super League Κ19 Τελικός Κυπέλλου

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΑΟ Μυκόνου Basket League

20:00 COSMOTE SPORT 6 HDATP Masters 1000 2026Ρώμη

21:15 COSMOTE SPORT 7 HD Σάλφορντ – Γκρίμσμπι EFL League Two

21:30 Novasports Start Καστεγιόν – Κάντιθ Β’ Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Πάρτικ Θιστλ – Ντανφέρμλιν Scottish Premiership

22:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Λίβερπουλ Premier League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νοτς Κάουντι – Τσέστερφιλντ EFL League Two