Διπλό χτύπημα του Βαγγέλη Παυλίδη στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα Μπενφίκα – Εστορίλ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν πατάει φρένο ούτε τη νέα χρονιά, καθώς στο πρώτο παιχνίδι της Μπενφίκα κόντρα στην Εστορίλ, πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, και μάλιστα το ένα πολύ όμορφο.

Τα 43 γκολ που πέτυχε ο Παυλίδης μέσα στο 2025, άνοιξαν την όρεξη στον Έλληνα επιθετικό, καθώς μπήκε στο 2026 ακόμα πιο δυναμικά με την Μπενφίκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, στο 34′ του αγώνα με την Εστορίλ, εκτέλεσε εύστοχα ένα πέναλτι και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, αποφάσισε να «ζωγραφίσει». Βγήκε στην πλάτη της άμυνας της Εστορίλ και κρέμασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για να κάνει το 2-0 στην αναμέτρηση.

Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε και τρίτο τέρμα στην αναμέτρηση και έφτασε τα 23 σε 30 εμφανίσεις με την Μπενφίκα τη φετινή σεζόν.