Αθλητικά

Διπλό χτύπημα του Βαγγέλη Παυλίδη στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα Μπενφίκα – Εστορίλ

Καταπληκτικό «σκάψιμο» στο δεύτερο τέρμα του Έλληνα επιθετικού
Ο Παυλίδης με τη φανέλα της Μπενφίκα
Ο Παυλίδης με τη φανέλα της Μπενφίκα/ REUTERS/Rodrigo Antunes

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν πατάει φρένο ούτε τη νέα χρονιά, καθώς στο πρώτο παιχνίδι της Μπενφίκα κόντρα στην Εστορίλ, πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, και μάλιστα το ένα πολύ όμορφο.

Τα 43 γκολ που πέτυχε ο Παυλίδης μέσα στο 2025, άνοιξαν την όρεξη στον Έλληνα επιθετικό, καθώς μπήκε στο 2026 ακόμα πιο δυναμικά με την Μπενφίκα.

Συγκεκριμένα, στο 34′ του αγώνα με την Εστορίλ, εκτέλεσε εύστοχα ένα πέναλτι και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, αποφάσισε να «ζωγραφίσει». Βγήκε στην πλάτη της άμυνας της Εστορίλ και κρέμασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για να κάνει το 2-0 στην αναμέτρηση.

 

 

Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε και τρίτο τέρμα στην αναμέτρηση και έφτασε τα 23 σε 30 εμφανίσεις με την Μπενφίκα τη φετινή σεζόν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
155
121
116
84
54
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo