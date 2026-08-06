Δολοφονήθηκε o διεθνής ποδοσφαιριστής της Ουγκάντα, Ντέιβιντ Οβόρι, μετά από άγρια επίθεση ληστών

Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο της Ουγκάντα, καθώς ο αρχηγός της SC Villa, Ντέιβιντ Οβόρι, άφησε την τελευταία του πνοή ύστερα από άγρια επίθεση που δέχθηκε από ομάδα αγνώστων στην Καμπάλα.

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής δέχθηκε την επίθεση το βράδυ της Τρίτης (04.08.2026), κοντά στην κατοικία του στην περιοχή Μακιντίγιε, όταν επέστρεφε στο σπίτι του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες τον αιφνιδίασαν και τον χτύπησαν βίαια, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

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Οι επιτιθέμενοι τον εγκατέλειψαν αναίσθητο αφού του αφαίρεσαν τα υπάρχοντά του, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης έφερε σοβαρά τραύματα στον αυχένα και την κοιλιακή χώρα.

Ο Ντέιβιντ Οβόρι μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα στο Case Clinic της Καμπάλα.

Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση. Η αστυνομία της Ουγκάντας ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο τόπος του περιστατικού έχει αποκλειστεί και έχουν συλλεχθεί στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

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Η SC Villa επιβεβαίωσε τον θάνατο του αρχηγού της μέσω επίσημης ανακοίνωσης, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη και ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να οδηγήσουν άμεσα τους υπεύθυνους στη Δικαιοσύνη. Ο σύλλογος χαρακτήρισε τον Ντέιβιντ Οβόρι έναν σπουδαίο αρχηγό, πρότυπο επαγγελματία και άνθρωπο που ενέπνεε συμπαίκτες και φιλάθλους τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Ο 27χρονος αγωνιζόταν και στην εθνική ομάδα της Ουγκάντας, με τους Uganda Cranes να τον αποχαιρετούν μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα. “Ο Ντέιβιντ δεν ήταν απλώς ένας ποδοσφαιριστής. Ήταν ηγέτης και πηγή έμπνευσης για μια ολόκληρη γενιά. Ως αρχηγός της SC Villa καθοδηγούσε με θάρρος, ταπεινότητα και πάθος, ενώ με τη φανέλα της εθνικής εκπροσωπούσε τις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού”, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συγκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία, σύλλογοι, πρώην συμπαίκτες και φίλαθλοι απέτισαν φόρο τιμής στον διεθνή μέσο, κάνοντας λόγο για έναν αθλητή με ξεχωριστό ήθος και ηγετική προσωπικότητα.

Το τραγικό γεγονός αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση γύρω από την αυξανόμενη εγκληματικότητα στην Καμπάλα και τα περιστατικά βίαιων επιθέσεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην πρωτεύουσα της Ουγκάντα.