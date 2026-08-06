Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα από τον Ολυμπιακό στην Παλέρμο

Δεν κράτησε πολύ το πέρασμα του Γκάμπριελ Στρεφέτσα από την ποδοσφαιρική Ελλάδα, με τον Βραζιλιάνο να παίρνει μετεγγραφή από τον Ολυμπιακό για την Παλέρμο.
Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα επέστρεψε πλέον επίσημα στην Ιταλία για τα χρώματα της Παλέρμο -που αγωνίζεται στη Serie B- με κανονική μετεγγραφή από τον Ολυμπιακό. Την περασμένη σεζόν, ο 29χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ δόθηκε στα μισά της σεζόν δανεικός στη Πάρμα από τους “ερυθρόλευκους”, όπου σε 14 συμμετοχές στη Serie A μέτρησε 2 γκολ και 2 ασίστ.
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Ο Στεφέτσα είχε μετακομίσει στον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι -με μετεγγραφή από την Κόμο- και αγωνίστηκε συνολικά 17 φορές με τη φανέλα του Ολυμπιακού, η τέσσερις μάλιστα στο Champions League, με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ.
Benvenuto in rosanero, Gabriel pic.twitter.com/8Ofy6g9XiO— Palermo F.C. (@Palermofficial) August 6, 2026
Ο 29χρονος Βραζιλιάνος δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και στα μέσα της σεζόν δόθηκε δανεικός στην Πάρμα, για να ακολουθήσει η μετέπειτα πορεία του, που τον έφερε στην Παλέρμο.