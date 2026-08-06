Αθλητικά

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα από τον Ολυμπιακό στην Παλέρμο

Ανακοινώθηκε η μετεγγραφή του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού
Ο Στρεφέτσα με τη φανέλα της Πάρμα
Ο Στρεφέτσα με τη φανέλα της Πάρμα/ REUTERS/Daniele Mascolo
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Δεν κράτησε πολύ το πέρασμα του Γκάμπριελ Στρεφέτσα από την ποδοσφαιρική Ελλάδα, με τον Βραζιλιάνο να παίρνει μετεγγραφή από τον Ολυμπιακό για την Παλέρμο.

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα επέστρεψε πλέον επίσημα στην Ιταλία για τα χρώματα της Παλέρμο -που αγωνίζεται στη Serie B- με κανονική μετεγγραφή από τον Ολυμπιακό. Την περασμένη σεζόν, ο 29χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ δόθηκε στα μισά της σεζόν δανεικός στη Πάρμα από τους “ερυθρόλευκους”, όπου σε 14 συμμετοχές στη Serie A μέτρησε 2 γκολ και 2 ασίστ.

Ο Στεφέτσα είχε μετακομίσει στον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι -με μετεγγραφή από την Κόμο- και αγωνίστηκε συνολικά 17 φορές με τη φανέλα του Ολυμπιακού, η τέσσερις μάλιστα στο Champions League, με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ.

Ο 29χρονος Βραζιλιάνος δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και στα μέσα της σεζόν δόθηκε δανεικός στην Πάρμα, για να ακολουθήσει η μετέπειτα πορεία του, που τον έφερε στην Παλέρμο.

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Αθλητικά
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