Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ: Η ώρα του αγώνα και από ποιο κανάλι μπορείτε να δείτε τη «μάχη» για τον 3ο προκριματικό του Europa League

Ένα ακόμα βήμα προς τη League Phase του Europa League θέλουν να κάνουν οι Θεσσαλονικείς
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη στην πρώτη αναμέτρηση με την Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να κάνει το πρώτο και καθοριστικό βήμα, για την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να πάρει προβάδισμα πρόκρισης, ενόψει της ρεβάνς στις Βρυξέλλες. Σε περίπτωση που περάσει στα πλέι οφ του Europa League, o “δικέφαλος του Βορρά” θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού (από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League), Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ.

Αν δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ θα παίξει στα play off του Conference League με την Μπραν ή τον Απόλλωνα Λεμεσού (οι Κύπριοι νίκησαν με 1-0 στον πρώτο αγώνα στη Νορβηγία)

Το ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ θα κάνει σέντρα στις 20:45, σε τηλεοπτική μετάδοση από το OPEN και φυσικά θα υπάρχει και live κάλυψη από το Newsit.gr.

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