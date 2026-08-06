Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Μιλάν Βιτάλις – Ηλιόπουλος: Είμαι πολύ υπερήφανος που ήθελες να έρθεις μόνο σε εμάς

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε και επίσημα μία ακόμα μετεγγραφική κίνηση αυτό το καλοκαίρι, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλις. Ο 24χρονος διεθνής Ούγγρος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση μέχρι το καλοκαίρι του 2030, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Ο Μάριος Ηλιόπουλος τον καλωσόρισε στους “κιτρινόμαυρους”.

Ο Μιλάν Βιτάλις έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης (04.08.2026), πέρασε με επιτυχία από τις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιο συνεργασίας με την ΠΑΕ ΑΕΚ, ολοκληρώνοντας και τυπικά τη μετακίνησή του από τη Γκιόρ. Το συνολικό ποσό της μετεγγραφής να φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

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Θυμίζουμε ότι ο Ούγγρος μέσος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα πλέι οφ του Champions League, καθώς έχει ήδη αγωνιστεί φέτος με την Γκιόρ στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων (με Βίκινγκουρ στο Champions League και Μπίσεν στο Conference League).

Ο Μιλάν Βιτάλις αποτελεί την πέμπτη προσθήκη της ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι μετά τους Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Αλεξίου και Μάγερ, ενώ -όπως προανήγγειλε ο Μάρκο Νίκολιτς- θα γίνουν ακόμα… 2+1 κινήσεις.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ παρουσίασε στο κανάλι της στο youtube το καλωσόρισμα του Μάριου Ηλιόπουλου στον Μιλάν Βιτάλις, με το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας να εκφράζει τον ενθουσιασμό του για την παρουσία του στον σύλλογο και τη διάθεσή του να πετύχει μεγάλους στόχους με τα κιτρινόμαυρα.

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Μάριος Ηλιόπουλος: «Πως προτιμάς να σε αποκαλώ, Μιλάν ή Βίτου;»

Μίλαν Βιτάλις: «Δεν έχει σημασία. Οπως θέλετε εσείς».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Οπότε θα σε λέω και Μιλάν και Βίτου, αναλόγως».

Μίλαν Βιτάλις: «Εντάξει».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι πλέον μέλος της οικογένειας μας. Και είμαι περισσότερο χαρούμενος γιατί πριν έρθουμε εδώ, μου είπες ότι έψαξες στο ίντερνετ μόνο την ΑΕΚ».

Μίλαν Βιτάλις: «Είναι αλήθεια».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Και ήθελες να έρθεις μόνο στην ΑΕΚ, για καμία άλλη ελληνική ομάδα».

Μίλαν Βιτάλις: «Οχι».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Αυτό με κάνει πολύ υπερήφανο, γιατί εξήγησες τους λόγους που πιστεύεις σε αυτή την ομάδα και στο όραμα που έχουμε, οπότε νομίζω για το ότι είσαι μέλος της ΑΕΚ. Της πιο σημαντικής στην ιστορία ομάδας στην Ελλάδα. Αν θες πες μας δύο λόγια κι εσύ».

Μίλαν Βιτάλις: «Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος που σας γνωρίζω και είναι μεγάλη τιμή να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, αυτής της ομάδας. Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε και να κατακτήσουμε σπουδαία πράγματα και μεγάλα αποτελέσματα».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Οχι μόνο τα πιστεύεις, είσαι βέβαιος! Είσαι βέβαιος!».

Μίλαν Βιτάλις: «Θα το πετύχουμε! Υπόσχομαι να πεθάνω για την ομάδα, θα δώσω τη ζωή μου για τον σύλλογο. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Ας το κάνουμε πραγματικότητα! Πάμε»

Η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μιλάν Βιτάλις (Milán Vitális) με μεταγραφή από την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Győri ETO. Ο Ούγγρος διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Μιλάν Βιτάλις γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2002 στην πόλη Nyíregyháza. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα του από την Győri ETO στα 17 του χρόνια και αγωνίστηκε με τα χρώματά της μέχρι το 2023, οπότε και εντάχθηκε στη Dunajská Streda της Σλοβακίας, με την οποία αγωνίστηκε μέχρι το τέλος του 2024.

Στις αρχές του 2025 επέστρεψε στην Győri ETO και σε αυτόν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο της παρουσίας του στην ουγγρική ομάδα αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή (46 συμμετοχές, 12 γκολ, 6 ασίστ) κατακτώντας ως αρχηγός το πρωτάθλημα Ουγγαρίας 2025-26. Παράλληλα ψηφίστηκε MVP της σεζόν στο ουγγρικό πρωτάθλημα.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι στέλεχος της Εθνικής Ουγγαρίας και έχει αγωνιστεί μαζί της σε 8 αγώνες.

Μιλάν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!