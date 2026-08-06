Ο Τόκο Σενγκέλια ανακοινώθηκε από την Dubai BC

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία της Μπαρτσελόνα με τον Τόκο Σενγκέλια, με τον ισπανικό σύλλογο να γνωστοποιεί τη λήξη της συνεργασίας των δύο πλευρών και τον 34χρονο Γεωργιανό να ανακοινώνεται από την Dubai BC.

Ο Τόκο Σενγκέλια πλήρωσε σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποχώρησής του από το συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα, έμεινε ελεύθερος και λίγη ώρα μετά ανακοινώθηκε από την Dubai BC.

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Ο Τόκο Σενγκέλια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την Μπαρτσελόνα, είχε μ.ο 12.4 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά αγώνα.

One of Europe’s finest is now in Dubai.

Tornike Shengelia brings elite talent, versatility, and winning experience to Dubai Basketball.



Read more: https://t.co/1tO0UiXEWo pic.twitter.com/h78It7gwLX — Dubai Basketball (@dubaibasket) August 6, 2026

Με τη φανέλα των Καταλανών αγωνίστηκε σε 78 αγώνες (40 στην ACB, 34 στην Euroleague, 2 στο Κύπελλο και 2 στην Καταλανική Λίγκα). Ο Γεωργιανός είχε σημαντική παρουσία τόσο στη Liga Endesa όσο και στην EuroLeague, μετρώντας κατά μέσο όρο στην ευρωπαϊκή διοργάνωση 12.4 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ ανά αγώνα.