Αθλητικά

Ο Τόκο Σενγκέλια ανακοινώθηκε από την Dubai BC

Ο Γεωργιανός φόργουορντ τα “έσκασε” για να πάρει την ελευθέρας του από την Μπαρτσελόνα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Τίτλοι τέλους στη συνεργασία της Μπαρτσελόνα με τον Τόκο Σενγκέλια, με τον ισπανικό σύλλογο να γνωστοποιεί τη λήξη της συνεργασίας των δύο πλευρών και τον 34χρονο Γεωργιανό να ανακοινώνεται από την Dubai BC.

Ο Τόκο Σενγκέλια πλήρωσε σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποχώρησής του από το συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα, έμεινε ελεύθερος και λίγη ώρα μετά ανακοινώθηκε από την Dubai BC.

Ο Τόκο Σενγκέλια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την Μπαρτσελόνα, είχε μ.ο 12.4 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά αγώνα.

Με τη φανέλα των Καταλανών αγωνίστηκε σε 78 αγώνες (40 στην ACB, 34 στην Euroleague, 2 στο Κύπελλο και 2 στην Καταλανική Λίγκα). Ο Γεωργιανός είχε σημαντική παρουσία τόσο στη Liga Endesa όσο και στην EuroLeague, μετρώντας κατά μέσο όρο στην ευρωπαϊκή διοργάνωση 12.4 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ ανά αγώνα.

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Αθλητικά
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