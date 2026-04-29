Δρομείς από 16 χώρες συμμετείχαν στον Δρόμο της Εκεχειρίας 50 χλμ.

Μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, συναδέλφωσης, σεβασμού και συγκίνησης ολοκληρώθηκαν την Κυριακή για 11η χρονιά, οι τριήμερες εκδηλώσεις της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΜΚΕ στην Ηλεία για τον «Δρόμο Εκεχειρίας 2026».

Δρομείς από όλη την Ελλάδα, αλλά και από 16 χώρες, βάδισαν τα 50 χιλιόμετρα του «Μονοπατιού της Εκεχειρίας» από τη διοργανώτρια πόλη των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, Αρχαία Ήλιδα, έως τον τόπο τέλεσής τους, την Αρχαία Ολυμπία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δρομείς ξεκίνησαν την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 στις 05:45 το πρωί, από την είσοδο του Παλαιού Μουσείου της Αρχαίας Ήλιδας. Διήλθαν από τα χωριά Δάφνη, Κεραμιδιά, Δαφνιώτισσα, Περιστέρι, Χειμαδιό, Σόπι, Καράτουλα, Μαγούλα, Λατζόι, Ηράκλεια, Πουρνάρι, Πελόπιο και Πλάτανο και τερμάτισαν στο Παλαιό δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας όπου έγινε και η βράβευσή τους.

Στο «Δρόμο Εκεχειρίας 2026» έλαβαν μέρος, όπως κάθε χρόνο, περί τους 500 δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Εφέτος συμμετείχαν δρομείς από Καναδά, Βρετανία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Ουκρανία, Κίνα, Ρουμανία, Βενεζουέλα, Μεξικό, Βουλγαρία, Μολδαβία, Βοσνία, Ισπανία, Σουηδία και την Τουρκία, διατρανώνοντας με τον καλύτερο τρόπο το μήνυμα της Ειρήνης, ως «αγγελιαφόροι» της.

Ο «Δρόμος Εκεχειρίας 2026» διεξήχθη επί της Oικοτουριστικής διαδρομής Ήλιδας – Ολυμπίας: το «Μονοπάτι της Εκεχειρίας», δεν είχε αγωνιστικό χαρακτήρα και βραβεύθηκαν με μοναδικά αριθμημένα μετάλλια οι δρομείς που ολοκλήρωσαν τη διαδρομή των 50 χλμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Της πορείας ειρήνης εφέτος ηγήθηκαν ο δρομέας και συγγραφέας κ. Γιώργος Πανταζόπουλος.

Παρευρέθηκαν: ο βουλευτής Ηλείας Διονύσης Καλαματιανός,. ο διευθυντής του γραφείου του βουλευτή Μιχάλη Κατρίνη και εκπρόσωπος του γραφείου του Βουλευτή Ανδρέα Νικολακόπουλου, ο αντιπεριφερειάρχης Θεοδ. Βασιλόπουλος, εκ μέρους του Δημάρχου Ήλιδας ο Δημ. Σύμβουλος Κωνστ. Κουτρουμπής, ο αντιδήμαρχος Αρχ. Ολυμπίας Αντώνης Χρυσανθακόπουλος, από το Επιμελητήριο Ηλείας ο Σ. Σαμψούνης, η Ολυμπιονίκης της Πάλης Μαρία Λουίζα Βρυώνη, οι παγκοσμιονίκες Μαρία Χριστοφορίδη (Άρση Βαρών) και Μαρία Καρπαθάκη (Tae Kwon Do), ο δασάρχης Πύργου κ. Π. Λάττας, κ.α..

Σε όλα τα χωριά της διαδρομής οι κάτοικοι – εθελοντές του Δρόμου της Εκεχειρίας για ακόμη μία φορά έδειξαν ότι η φιλοσοφία του «Ξένιου Δία», εξακολουθεί να υπάρχει στον τόπο που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες προσφέροντας απλόχερα κι εφέτος τοπικά εδέσματα στους δρομείς.

Οι τριήμερες εκδηλώσεις

Οι τριήμερες εκδηλώσεις που έγιναν στο πλαίσιο του «Δρόμου Εκεχειρίας» ξεκίνησαν την Παρασκευή το απόγευμα από την Αρχαία Πίσα και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή με τον Δρόμο Εκεχειρίας από την Ήλιδα στην Ολυμπία.

Συγκεκριμένα:

Ο Δρόμος του Κλεοσθένη, από την Αρχαία Πίσα στην Αρχαία Ολυμπία (αγώνας 5χλμ) προς τιμήν του βασιλιά της Αρχαίας Πίσας Κλεοσθένη, ο οποίος μαζί με τον Ίφιτο της Ήλιδας και τον Λυκούργο της Σπάρτης, καθιέρωσαν τον θεσμό της Εκεχειρίας.

Δρομείς από την Ελλάδα και από 11 χώρες του εξωτερικού (Σουηδία, Μολδαβία, Γερμανία, Πολωνία, Βραζιλία, Ουγκάντα, Κένυα, Ταϊβάν, Ελ Σαλβαντόρ, Κίνα και Λίβανο), ξεκίνησαν την Παρασκευή το απόγευμα από την Αρχαία Πίσα, έτρεξαν δίπλα από τους τάφους των Ελλανοδικών, το ναό της Δήμητρας Χαμύνη, μπροστά από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, δίπλα από το αρχαίο Στάδιο της Ολυμπίας και τερμάτισαν στην είσοδο του Δημαρχείου της Αρχαίας Ολυμπίας.

Οι τρεις πρώτες γυναίκες είναι:

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

KAROLINA PIETRASZEK (Πολωνία)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Οι τρεις πρώτοι άνδρες είναι:

ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

MUKASA NATHAN MAYEGA (Ουγκάντα)

FRAYURI BAI (Κίνα)

Στην εκδήλωση που έγινε με την καθοριστική συμβολή του ΑΣΑΕΔ, παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος της Πίσσας Σοφοκλής Σοφιανόπουλος, ο αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Αντώνης Χρυσανθακόπουλος, η Ολυμπιονίκης κα Μαρία Λουίζα Βρυώνη και η 4 φορές Παγκοσμιονίκης της Άρσης Βαρών κα Μαρία Χριστοφορίδη.

Στο χώρο των βραβεύσεων λειτουργούσε ενημερωτικό περίπτερο του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), το οποίο διένειμε ενημερωτικό υλικό και αναμνηστικά.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΦΙΤΟΥ διεξήχθη το απόγευμα του Σαββάτου στην Αρχαία Ήλιδα. Έλαβαν μέρος παιδιά του Δημοτικού καθώς και του Γυμνασίου. Οι νεαροί δρομείς ξεκίνησαν από την πλατεία της Ήλιδας και τερμάτισαν στο Σύγχρονο θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας, σε έναν αγώνα 2 χιλιομέτρων. Τιμήθηκαν όλα τα παιδιά με μετάλλιο αλλά και αναμνηστικά.

Όμως ιδιαίτερα τιμήθηκαν οι πρώτοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι:

Δημοτικό:

Αγγελάτου Άλκηστις (Γ΄ Δημοτικού),

Δημήτρης Ζούνος (Στ΄ Δημοτικού) και

Γυμνάσιο:

Μιχάλης Καλογερόπουλος (Α΄ Γυμνασίου), και

Χρύσα Καλογεροπούλου (Γ΄ Γυμνασίου).

Τα παιδιά υποδέχονταν και τους βράβευαν με τα μετάλλιά τους η Ολυμπιονίκης της Πάλης κα Μαρία Λουίζα Βρυώνη, η Παγκοσμιονίκης της Άρσης Βαρών κα Μαρία Χριστοφορίδη και η παγκοσμιονίκης του TAEKWONDO και πρέσβειρα του #BEACTIVE κα Μαρία Καρπαθάκη.

Η ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το απόγευμα στην Αρχαία Ήλιδα.

Στον χαιρετισμό της η πρόεδρος της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΜΚΕ Σοφία Χίντζιου – Κοντογιάννη μεταξύ άλλων τόνισε: «Σήμερα που η Ελλάδα και η παγκόσμια κοινότητα ζει συνθήκες ανάλογες με εκείνες που ανάγκασαν τον Ίφιτο, τον βασιλιά της Ήλιδας, να προστρέξει στην Πυθία ρωτώντας πως θα ομονοήσουν οι Έλληνες, για να λάβει την προτροπή – χρησμό «τὸν Ὀλυμπιακὸν αγώνα ἀνανεώσασθαι», σήμερα παρά ποτέ, είναι αναγκαία η εφαρμογή της Εκεχειρίας ως ολυμπιακή αξία. Να θυμηθούμε ποια είναι αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Η Εκεχειρία πρέπει να αναδειχθεί και ο σεβασμός της, πρέπει να γίνει – όπως συνέβαινε και στην αρχαιότητα- προϋπόθεση για τη συμμετοχή και στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Στο χαιρετισμό της η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας κα Θεώνη Γεωργοπούλου ευχαρίστησε τους διοργανωτές και τους δρομείς για την συμμετοχή τους, τόνισε την οικουμενικότητα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας που σήμερα μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ, επισήμανε την ανεκτίμητη αξία που προσδίδει η Αρχαία Ήλιδα στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη και τόνισε ότι η προσπάθεια που κάνει η «Συμπολιτεία Ολυμπίας», πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω γιατί εκφράζει τις αξίες του Ολυμπισμού, που γεννήθηκαν σε αυτόν το τόπο.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος Ήλιδας κ. Χρήστος Γουρδουμπάς αναφέρθηκε στην αξία της Εκεχειρίας ως προαπαιτούμενο για την ύπαρξη ειρήνης και επισήμανε το ρόλο της Αρχαίας Ήλιδας στην ανάδειξή της.

Η τελετή Έναρξης έκλεισε με συναυλία όπου τραγούδησαν η Sidorela Sindy και ο Σταύρος Ναθαναήλ, οι οποίοι ξεσήκωσαν τους Δρομείς που συμμετείχαν με παραδοσιακούς και λαϊκούς χορούς.

Στην τελετή έναρξης παρευρέθηκαν η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας κα Θεώνη Γεωργοπούλου, οι πρόεδροι των Τ.Δ. Ήλιδας Χρήστος Γουρδουμπάς, η σύμβουλος Πολιτισμού και Προβολής του Δήμου Ήλιδας Μάγδα Χριστοδουλοπούλου, η Ολυμπιονίκης της Πάλης κα Μαρία Λουίζα Βρυώνη, η Παγκοσμιονίκης της Άρσης Βαρών κα Μαρία Χριστοφορίδη, η παγκοσμιονίκης του TAEKWONDO κα Μαρία Καρπαθάκη, πρόεδροι τοπικών πολιτιστικών συλλόγων, δρομείς και πλήθος κόσμου.

Στους παρευρισκόμενους προσφέρθηκαν τοπικά εδέσματα από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της Αρχαίας Ήλιδας, των Καλυβίων της Ήλιδας και του Φιλέα του Αυγείου καθώς και του Σωματείου Καθαριστών και Καθαριστριών σχολικών κτηρίων Νομού Ηλείας.

Όλες οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από τη Συμπολιτεία Ολυμπίας ΑΜΚΕ, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους Δήμους Ήλιδας, Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.), συνεργαζόμενο φορέα υποστήριξης το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του #BEACTIVE, τελούν υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), του Παγκόσμιου Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού (CISM), της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α.), της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝ.Ο.Α.), της Ένωσης Συμμετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες (Ε.Σ.Ο.Α.), του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών (Σ.Ε.Ο.), εθελοντική υποστήριξη Ε.Ε.Σ. Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Περιφερειακού Τμήματος Αμαλιάδας, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Περιφερειακό Τμήμα Πύργου, 1ο Σύστημα Προσκόπων Ηλιούπολης, Ε.Ο.ΠΥ.Δ. Βραχναίικων, Σ.Ε.ΔΙ.Π. Δυτικής Αχαΐας, χορηγούς επικοινωνίας την ΕΡΤ, ΕΡΤ3, ΕΡΤ ΠΥΡΓΟΥ, ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101.8, ΕΡΤ NEWS RADIO 105.8, τον ΠΣΑΤ, το Running News.gr, το OVI και το apopseis.gr.

Οι διοργανωτές ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Αστυνομία για τον συντονισμό και την ασφαλή διεξαγωγή των δράσεων, το ΕΚΑΒ, καθώς και τους προέδρους των Τοπικών Διαμερισμάτων, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και τους κατοίκους όλων των Τ.Δ. του «Μονοπατιού της Εκεχειρίας» για την άριστη φιλοξενία που παρείχαν στους δρομείς του «Δρόμου της Εκεχειρίας 2026».