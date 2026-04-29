Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ: Πρώτη μάχη στην Ισπανία για τα ημιτελικά του Champions League

Οι δύο ομάδες διεκδικούν το πρώτο Champions League της ιστορίας τους
Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ συγκρούονται απόψε (29/4/2026, 22:00, MEGA, Cosmote 1) στο Μετροπολιτάνο, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα ημιτελικά του Champions League.

Τόσο η Ατλέτικο Μαδρίτης όσο και η Άρσεναλ κυνηγούν φέτος τον απόλυτο στόχο τους στο Champions League, να κατακτήσουν δηλαδή τον πρώτο τίτλος της ιστορίας τους.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι που δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί και το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να δούμε απόψε παιχνίδι, όπως το 5-4 της Παρί Ζεν Ζερμέν επί της Μπάγερν Μονάχου.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει κερδίσει 11 από τους 15 προηγούμενους αγώνες της σε διπλές αναμετρήσεις της UEFA εναντίον αγγλικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των τριών ημιτελικών, αλλά η Άρσεναλ που τους νίκησε πειστικά με 4-0 στη league phase αντιπροσωπεύει τη πιο δύσκολη δοκιμασία τους μέχρι στιγμής.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αποτελεί μια ισχυρή δύναμη στην επίθεση με 34 γκολ στη φετινή διοργάνωση – τα περισσότερα που έχουν πετύχει ποτέ σε μια διοργάνωση Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League, ενώ η Άρσεναλ-από τη μεριά της- δέχθηκε μόλις πέντε γκολ στους 12 αγώνες της.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων στην ημιτελική φάση του Champions League

Τρίτη 28/4

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-4

Τετάρτη 29/4

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00

Οι ρεβάνς θα γίνουν 5/6 Μαΐου.

Ο τελικός στις 30 Μαΐου (Βουδαπέστη).

Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Παρί – Μπάγερν 5-4: Η αποθέωση του ποδοσφαίρου και όλα τα στοιχειωμένα ρεκόρ που έσπασαν στον ημιτελικό του Champions League
Στο Παρίσι παρακολουθήσαμε την πεμπτουσία του ποδοσφαίρου, με τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης να προσφέρουν τον πιο συγκλονιστικό ημιτελικό στην ιστορία του Champions League
